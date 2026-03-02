MiniCABS: Flexibilität für Offset- und Digitaldruck

Vom Sammeln der Signaturen mit der MG-600 Falzbogen-Zusammentragmaschine, über den Klebebinder BQ-500, bis zum Endbeschnitt mit dem vollautomatischen Dreiseitenschneider HT-300 oder dem vollvariablen Dreimesserautomaten HT-1000V, beansprucht das MiniCABS verhältnismäßig wenig Platz. Die kompakte Systemkonfiguration erleichtert die Bedienung und Überwachung des Maschinenstatus. Darüber hinaus bietet das MiniCABS vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und hybride Lösungen – so können sowohl Bücher aus Offset- als auch Digitaldruck-Workflows gefertigt werden.

Neben der Verwendung des Systems mit Falzbogen-Zusammentragmaschine können auch Roll-to-Bookblock- oder Cutsheet-to-Bhfookblock-Systeme integriert werden. Dies wird durch den Buchblockanleger LBF-500 ermöglicht, der verschiedene Arten von Buchblöcken verarbeiten kann, darunter Loseblattsammlungen, gefalzte Signaturen, hilfsverleimte oder fadengeheftete Buchblöcke. Im Auflagenmodus bei gleichbleibender Buchdicke können bis zu 750 Buchblöcke/h zugeführt werden; maximal 700 Buchblöcke/h bei variabler Buchproduktion mit einer Dickenabweichung unter 5 mm.

In Kombination mit dem Vorsatzanleger ESF-1000 und der Gaze-Einheit GF-500 kann das System außerdem nicht nur Softcoverbücher, sondern auch Buchblöcke für die Hardcover-Produktion fertigen: Die platzsparende Gaze-Einheit GF-500 ermöglicht eine vollautomatische Vorbereitung des Gazestreifens. Sowohl die Länge als auch die Breite der Gaze wird entsprechend der Buchblockinformationen vollautomatisch geschnitten, zugeführt und angepresst. Das Einstellen und Aktivieren der Gaze-Einheit erfolgen vollautomatisch über den Touchscreen des BQ-500. Dadurch ist ein schneller Wechsel zwischen den beiden Bindearten – Hard- und Softcover – ohne manuellen Eingriff möglich. Im Vorsatzanleger ESF-1000 werden der gefalzte Vor- und Nachsatz mittels Hotmelt am Buchblock angebracht. Die serienmäßige Dickenmessung vor der Einfuhr ermöglicht die Verarbeitung unterschiedlicher Buchdicken von Buch zu Buch.

