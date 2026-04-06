Mimaki UJV200-Serie: vielseitiger, hochwertiger UV-Druck

»Mit dem UJV200 verbinden wir drei wichtige Elemente miteinander, die unsere Kunden heute von einem Drucker erwarten: eine gleichbleibend hohe Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und die Flexibilität des UV-Drucks«, sagt Arjen Evertse, Director Sales bei Mimaki Europe. Die UJV200-Serie nutzt die Druckengine der Flaggschiff-Serie 330 von Mimaki, die sich bereits erfolgreich auf dem Markt bewährt hat. Er liefert gleichmäßige Farbverläufe, eine gestochen scharfe Textausgabe und einheitliche Volltonfarben bei minimaler Körnigkeit. Dies garantiert konsistente, hochwertige Ergebnisse bei allen Anwendungen, bei denen Präzision und visuelle Klarheit entscheidend sind, z. B. bei Einzelhandelsgrafiken, Wegweisern und technischen Displays.

Der Drucker verfügt über ein verbessertes Dot Adjustment System (DAS2), das die Rüstzeit sowie den Medienverbrauch deutlich reduziert. Das System eignet sich für transparente und farbige Medien und liefert eine konstant hohe Ausgabequalität. Da der UJV200 UV-Technik zur Aushärtung der Tinte verwendet, können die Drucke unmittelbar nach der Produktion gehandhabt, weiterverarbeitet und eingesetzt werden. Dies verkürzt die Durchlaufzeiten und ermöglicht eine schnelle Bearbeitung zeitkritischer Aufträge.

Da der Aushärtungsprozess bei niedrigen Temperaturen stattfindet, können die unterschiedlichsten Substrate verwendet werden, einschließlich wärmeempfindlicher Materialien, sodass Druckdienstleister ihr Anwendungsspektrum erweitern können. Das UV-Härtungsverfahren sorgt zudem für eine energieeffizientere Produktion. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass die ELS-170-UV-Tinten von Mimaki keine SVHC- und CMR-Stoffe enthalten. Da auch weiße und transparente Tinten verwendet werden können, ist das Drucken mit bis zu drei Schichten möglich – ideal für Anwendungen, bei denen ein funktionales Design eine starke visuelle Wirkung erzielen soll.

Weitere Infos: