Mimaki 330er Serie nun Teil des 3M™ MCS™ Garantieprogramms

Die Aufnahme der Mimaki (C)JV330er Produktlinie sowie der kompatiblen Eco-Solvent-Tinten SS21 und BS4 in das renommierte 3M™ MCS™ (Match Component System) Garantieprogramm markiert einen weiteren bedeutenden Schritt in der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Mimaki und 3M. Diese Erweiterung stärkt das gemeinsame Engagement beider Unternehmen für höchste Qualität und Zuverlässigkeit in der Grafikproduktion.