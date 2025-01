Mewa-Teilereiniger sind nachhaltig und reduzieren Gefahren am Arbeitsplatz

Egal ob in der Instandhaltung oder in der Produktion – den zuständigen Mitarbeitenden sollte eine effiziente Lösung für die Entfernung der Verschmutzungen zur Verfügung gestellt werden, die gleichzeitig auch nachhaltig ist und keine Gesundheits- oder Umweltrisiken birgt. Die Teilereiniger von Mewa haben eine hohe Reinigungsleistung und werden im Rundum-Service angeboten. Diese umfassende Dienstleistung erlaubt es den Verantwortlichen, sich auf das konzentrieren, was für sie am wichtigsten ist: ihr Kerngeschäft.

Die Mewa-Teilereiniger werden direkt am Einsatzort aufgestellt. Das Team von Mewa installiert das Gerät und geht erst, wenn es zu hundert Prozent betriebsbereit ist. Die Mitarbeitenden werden geschult und in den Umgang mit dem Mewa-Teilereinigern eingewiesen. Die Betriebsleitung muss sich nicht um den Teilereiniger kümmern. Das Gerät wird – egal ob kleiner Pinselwaschtisch oder Hochdruck-Teilereiniger –im Rahmen eines »Sorglos-Pakets« vom Mewa-Team in vereinbarten Intervallen mit Reinigungsliquid aufgefüllt und gewartet.

»Unsere Kunden schätzen die Verlässlichkeit unseres Teilereiniger-Services sehr«, sagt der zuständige Produktmanager bei Mewa, Daniel Krause. »Wenn ein Mewa-Hochdruckreiniger oder ein Pinselwaschtisch bei einem Fertigungsbetrieb in Betrieb genommen worden ist, ist die Reinigung oder Entfettung von Maschinenteilen gesichert. Unser Team sorgt dafür, dass die Geräte zuverlässig ihre Arbeit verrichten.«

Mikroorganismen statt Chemie

Gegenüber den herkömmlichen Kaltreinigern, die mit Chemikalien – oft mit für die Gesundheit riskanten VOC-haltigen Substanzen – arbeiten, kommen die Mewa-Teilereiniger mit einem wasserbasierten Reinigungsliquid aus. Dieses ist komplett kennzeichnungsfrei, was im Klartext bedeutet: Es gibt kein Brand- oder Gesundheitsrisiko. Die Flüssigkeit kann außerdem im Vergleich zu Kaltreinigern deutlich länger genutzt werden, und das ohne Qualitätsverluste. So können Kosten eingespart und gleichzeitig die Umwelt geschont werden.

Das Liquid ist eine Kombination aus Entfettungsmitteln und Mikroorganismen. Die Mikroorganismen bauen Fette und Öle auf ganz natürliche Weise biologisch ab. Die Reinigungsleistung dieser nachhaltigen Lösung ist ausgezeichnet, egal ob man Fette, Ölreste, Salze, Staub oder Späne entfernt.

Hochdruck-Teilereiniger

Mewa bietet diese Technologie in Form von Pinselwaschtischen in zwei Größen und neu auch als Hochdruck-Teilereiniger an. Letztere bewähren sich besonders, wenn viele, stark verschmutzte Teile oder auch Teile mit sehr verwinkelten Geometrien gereinigt werden müssen. Hier wird die Wirkung der Reinigungsflüssigkeit durch einen Druck von 80 bar verstärkt. Die Reinigungstemperatur beträgt dabei rund 40 Grad. Das funktioniert hervorragend überall dort, wo gefräst, gebohrt oder gedreht wird.

Neben dem Rundum-Service und der Nachhaltigkeit ist ein weiterer Vorteil der Mewa-Teilereiniger, dass sie keine brennbaren Stoffe enthalten. Der Mehrwert liegt für das Unternehmen also auch im Brandschutz, da das Reinigungsliquid nicht brennbar ist, womit Gefahren am Arbeitsplatz reduziert werden.