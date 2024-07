Mewa ist erneut Business Superbrand

Business Superbrand ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation und wählt seit knapp 30 Jahren in über 90 Ländern nach einem standardisierten Verfahren die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken aus. Als Superbrand werden jene Marken ausgezeichnet, die im jeweiligen Marktsegment oder im Markt insgesamt ein sehr gutes Image aufgebaut haben und der Öffentlichkeit im Vergleich zum Mitbewerb konkrete, wahrnehmbare Vorteile bieten.

»Wir freuen uns über diese erneute Bestätigung, dass wir von unseren Kunden geschätzt und am Markt so positiv wahrgenommen werden. Das 1908 von Hermann Gebauer begründete nachhaltige Geschäftsprinzip, Putztücher im Mehrwegsystem anzubieten, ist heute relevanter denn je«, so Philipp Mell, kaufmännischer Geschäftsführer von Mewa Österreich. Wir versorgen Betriebe verschiedener Branchen mit Arbeits-, Schutz- und Businesskleidung, Mehrwegputztüchern, Fuß- und Ölauffangmatten sowie Waschraumhygiene. Unsere Unternehmensprozesse entwickeln wir dabei kontinuierlich weiter – vor allem in Hinblick auf Nachhaltigkeit, Service und Innovation.«

Die für die Auszeichnung infrage kommenden Unternehmen werden in einem unabhängigen Verfahren identifiziert. Das Marktforschungsunternehmen GfK führt dazu eine umfangreiche Verbraucherumfrage zu Markenloyalität und Markenstärke durch. Die Ergebnisse werden an das Brand Council Austria weitergegeben. Diese Jury, die sich aus Experten der Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zusammensetzt, trifft die endgültige Auswahl der Gewinner.

