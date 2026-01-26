Metsä Board erreicht die Triple-A-Bewertung des CDP

Die Auszeichnung erfolgte basierend auf den durch die CDP-Fragebögen zu Klimawandel, Wäldern und Wassersicherheit für 2025 gemeldeten Daten – eine Bewertung mit »A« stellt das höchste erreichbare Niveau dar. Das Jahr 2025 markiert das vierte Mal, dass Metsä Board die angesehene Triple-A-Bewertung des CDP erhalten hat. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen kontinuierlich Führungsqualitäten in Bezug auf Umweltoffenheit bewiesen – es steht zum zehnten Mal auf der CDP »Climate A List« und »Water A List« sowie zum vierten Mal auf der »Forest A List«. Die erneute Erlangung der Triple-A-Bewertung positioniert Metsä Board als globalen Vorreiter, der umfassende Berichterstattung, ausgereifte Umweltgovernance und bedeutende Fortschritte hin zu mehr Umweltresilienz zeigt.

»Viele unserer Kunden haben ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele und nehmen ebenfalls an der CDP-Berichterstattung teil. Durch unseren Beitrag stärken wir die Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette und sind stolz darauf, sie bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen,« sagt Esa Kaikkonen, CEO von Metsä Board. »Unsere systematische Arbeit für eine fossilfreie Produktion trägt dazu bei, die Scope-3-Emissionen unserer Kunden zu senken. Unser Ziel zur Reduzierung des Wasserverbrauchs und unsere Aktivitäten in Regionen mit geringem Wasserrisiko in Finnland und Schweden fördern die Wassersicherheit. Darüber hinaus unterstützen wir das Wachstum, die Biodiversität und die Widerstandsfähigkeit finnischer Wälder durch regenerative Forstwirtschaftspraktiken.« Metsä Boards Fortschritte bei den Klima- und Wasserschutzzielen bis 2030 sind in einer ausführlichen, interaktiven Roadmap auf der Firmenwebsite einzusehen.

Der jährliche Offenlegungs- und Bewertungsprozess des CDP gilt weltweit als führender Standard für unternehmerische Umwelttransparenz. Die vollständige Liste der Unternehmen auf der diesjährigen A-Liste ist auf der CDP-Website verfügbar.