Metsä Board eröffnet neues Packaging Design Studio in Mailand

»Das Studio in einer der führenden Designmetropolen Europas bietet uns den idealen Rahmen, um noch enger mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten«, sagt Erja Hyrsky, SVP Commercial Operations. »Es ermöglicht uns, sich unkompliziert mit unseren Kunden auszutauschen, Ideen zu testen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, um mit dem Entwicklungen am Verpackungsmarkt Schritt zu halten.«

Ausgestattet mit modernen Tools und fortschrittlichen, KI-gestützten Design- und Simulationstechnologien, wird das Studio die Durchführung von Workshops, Design Sprints und Co-Creation-Sessions besonders effektiv gestalten – vor allem bei Projekten, die aufgrund von Nachhaltigkeitszielen, Leistungsanforderungen oder regulatorischen Veränderungen neue Lösungen erfordern.

Die Bündelung von Verpackungsdesign, Produktentwicklung und technischer Kompetenz an einem Ort ermöglicht eine engere Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Studio bietet einen Raum, in dem Experten Erkenntnisse, Materialien und Fertigungsanforderungen ganzheitlich betrachten, um Kunden bei der Entwicklung von funktionalen und umsetzungsreifen Lösungen zu unterstützen.

»Mit dem neuen Studio in Mailand schaffen wir einen Ort, an dem Innovation, Design und technisches Know-how zusammentreffen«, erklärt Ilkka Harju, Director Packaging Design Services. »So können wir gemeinsam mit Kunden und Partnern Lösungen erarbeiten, die effizient vom Konzept zur Umsetzung gelangen.«

Ergänzung des globalen Netzwerks

Das Studio in Mailand ergänzt das bestehende Excellence Centre von Metsä Board im finnischen Äänekoski, das sich auf Materialforschung, Verpackungstests und ganzheitliche Verpackungsentwicklung konzentriert, sowie das Packaging Design Studio in Norwalk, USA, das Kunden in Nordamerika betreut. Mit der Eröffnung im Sommer 2026 lädt das Packaging Design Studio in Mailand Kunden, Partner und Branchenvertreter ein, gemeinsam neue Verpackungslösungen zu entdecken und zu entwickeln.

