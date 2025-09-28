SUCHE
Mehr Speed bei der digitalen Veredelung

Scodix hat ein Software-Update angekündigt, das die Arbeitsabläufe in der digitalen Veredelung stark verändern soll. Mit der neuen Adobe PDF Print Engine soll die Verarbeitungszeiten deutlich reduziert werden.

PDF Print Engine

Die strategische Partnerschaft von Scodix mit Adobe integriert die jüngste Generation der PDF Print Engine , um Grafiken, Texte und Bilder nahtlos in hochwertige Rasterbilder umzuwandeln, speziell für die digitalen Veredelungsmaschinen Ultra 6500 SHD und Scodix Ultra 2500 SHD von Scodix. Das Update wird die kreativenMöglichkeiten der Ultra-Serie weiter verbessern, darunter die Smart High-Definition (SHD)-Technologie von Scodix, die Marken die Flexibilität verleiht, jedes Design mit feinen Linien, komplizierten Details und Mustern, winzigem Text und großflächiger Flachfolienprägung zu veredeln, sowie Scodix Multi-Layer Embellishment (MLE), mit dem Druckereien ihren Designs mehrere, haptisch ansprechende Schichten hinzufügen können.

»Wir sind begeistert von unserer neuen PDF Print Engine-Software und der fortgesetzten Zusammenarbeit mit Adobe“, sagte Eli Grinberg, CEO von Scodix. »Bei unserem RIP-Update geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern darum, unseren Kunden die robusteste, zuverlässigste und zukunftssicherste digitale Veredelungslösung auf dem Markt zu bieten.« Die Scodix Ultra-Serie, die sich bereits durch ihre präzisen Veredelungen in verschiedenen Sektoren wie dem Akzidenzdruck, dem Web-to-Print, dem Verlagswesen und der Verpackung bewährt hat, soll die Führungsposition von Scodix im Bereich digitaler Veredelungslösungen absichern. Die Rechenzeiten am RIP sollen laut Scodix um 40 % gegenüber der Vorgängerlösung ausfallen.

www.scodix.com

