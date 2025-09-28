Mehr Speed bei der digitalen Veredelung

Die strategische Partnerschaft von Scodix mit Adobe integriert die jüngste Generation der PDF Print Engine , um Grafiken, Texte und Bilder nahtlos in hochwertige Rasterbilder umzuwandeln, speziell für die digitalen Veredelungsmaschinen Ultra 6500 SHD und Scodix Ultra 2500 SHD von Scodix. Das Update wird die kreativenMöglichkeiten der Ultra-Serie weiter verbessern, darunter die Smart High-Definition (SHD)-Technologie von Scodix, die Marken die Flexibilität verleiht, jedes Design mit feinen Linien, komplizierten Details und Mustern, winzigem Text und großflächiger Flachfolienprägung zu veredeln, sowie Scodix Multi-Layer Embellishment (MLE), mit dem Druckereien ihren Designs mehrere, haptisch ansprechende Schichten hinzufügen können.

»Wir sind begeistert von unserer neuen PDF Print Engine-Software und der fortgesetzten Zusammenarbeit mit Adobe“, sagte Eli Grinberg, CEO von Scodix. »Bei unserem RIP-Update geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern darum, unseren Kunden die robusteste, zuverlässigste und zukunftssicherste digitale Veredelungslösung auf dem Markt zu bieten.« Die Scodix Ultra-Serie, die sich bereits durch ihre präzisen Veredelungen in verschiedenen Sektoren wie dem Akzidenzdruck, dem Web-to-Print, dem Verlagswesen und der Verpackung bewährt hat, soll die Führungsposition von Scodix im Bereich digitaler Veredelungslösungen absichern. Die Rechenzeiten am RIP sollen laut Scodix um 40 % gegenüber der Vorgängerlösung ausfallen.

www.scodix.com