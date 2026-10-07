Mehr Freiheit für die Hardcover-Produktion

Die neue Buchlinie Diamant PRO Digital ist die ultimative Lösung für eine maßgeschneiderte und flexible Buchproduktion bis hin zum individuellen Einzelexemplar. Dafür sorgen ein einzigartiges Einzel-Servoantriebskonzept, die innovative Steuerung sowie eine dynamische Formatverstellung, die sowohl runde als auch flache Bücher in industrieller Qualität ermöglicht.

Volle Variabilität für Book-of-One bis Serienproduktion

Die Diamant PRO Digital ist konsequent auf Variabilität ausgelegt. Sie passt Formate dynamisch und segmentweise an, reduziert Leertakte und führt Umstellungen innerhalb einer Produktfamilie ohne Bedienereingriff und ohne Produktionsstopp durch. Dank der barcode-gesteuerten, vollständig sequenziellen Umrüstung der gesamten Linie können in Verbindung mit dem Connex-Workflow wechselnde Aufträge automatisch und nahtlos angepasst werden.

Der intelligente JDF-Workflow mit Barcode-Matching und lückenlosem Product-Tracking gewährleistet eine sichere Verarbeitung selbst komplexer Jobstrukturen. Optionale Ausschleusungen für Blöcke und Decken schaffen zusätzliche Prozesssicherheit. Damit erreicht die Diamant PRO Digital die derzeit höchste Automatisierungsstufe für Hardcover-Buchlinien.

Maximale Produktvielfalt

Das integrierte Barcode-Matching zwischen Einzeldeckenanleger sowie Block- und Deckenausschleusung sorgt für ein perfektes Zusammenspiel aller Komponenten und verhindert zuverlässig fehlerhafte Reihenfolgen. Eine integrierte Dickenmessung kontrolliert die Blockdicke, während Connex die gesamte Produktreihenfolge lückenlos dokumentiert und Abweichungen automatisch korrigiert. Die Produktion läuft ohne Unterbrechung weiter, was den Output deutlich erhöht und die Verarbeitung unterschiedlichster Formate und Aufträge in direkter Folge ermöglicht. So können vielfältigste Produkte im Einzelbuch-Modus effizient hergestellt werden. Durch die integrierte Dickenmessung werden produktrelevante Achsen, wie die Teiler-Seitenführung, präzise nachgeführt und ermöglicht so höchste Produktqualität.

Automatisierung auf höchstem Niveau

Im Bereich Automatisierung überzeugt die Diamant PRO Digital durch höchste Performance und kürzeste Einrichtezeiten bei minimalem Bedienereingriff. Mit einer maximalen Leistung von 1.800 Takten pro Stunde erreicht sie einen hohen Durchsatz in der Batchproduktion und verdoppelt den Output in der Einzelbuchproduktion im Vergleich zum Vorgängermodell.

Die neue Steuerung mit integrierter Hauptvisualisierung, Job-Management und Produkttracking bis zum Einzelexemplar erleichtert die Bedienung ebenso wie die neuen Touch-HMIs an allen Stationen. Neue Verstellantriebe und ein optimiertes Maschinendesign ermöglichen Formatwechsel, nach denen die Maschine bereits nach minimaler Umstellzeit wieder mit voller Leistung produziert. Eine geteilte Brücke mit zwei kurzen Segmentbereichen sorgt für nochmals schnellere Formatverstellungen, da kleinere Segmentgrößen schneller angepasst werden können.

Digitale Features für höchste Effizienz

Die digitalen Features der Diamant PRO Digital erweitern die Flexibilität zusätzlich. Die formatvariable Vario-Kapitalstation verarbeitet Rückenlängen von 140 bis 360 Millimetern ohne Bedienereingriff. Technisch umgesetzt wurde dies durch die Verwendung schmaler Papierrollen und indem die einzelnen Segmente automatisch aktiviert werden. Ein weiteres Highlight: Integrierte Dicken- und Aushangmessungen, wie die integrierte Höhenmessung des Blockrückens in der Runde- und Abpressstation, führen dazu, dass während der Produktion automatisch Anpassungen für optionale Einstellungen und Produktqualität vorgenommen werden.

Der Einzeldeckenanleger ist ideal für Book-of-One-Szenarien geeignet und erlaubt das gleichzeitige Bereitstellen mehrerer Formate im Anlegerbereich, sodass unterschiedliche Aufträge ohne Unterbrechung verarbeitet werden können. Die Produktion bleibt nahtlos, unabhängig davon, ob es sich um Einzelexemplare oder größere Auflagen handelt. Eine integrierte Hotmelt-Falzbeleimung mit automatischer Berechnung von Höhe und Leimlänge sowie motorischer Düsenverstellung rundet das digitale Funktionspaket ab. Durch die Reduzierung mechanischer Komponenten wie Wellen, Zahnräder und Ketten sinken zudem die Wartungskosten.