Mehr Automatisierung, Integration und Leistung im Workflow

Die Prinergy Plattform 11.5 bietet intelligente End-to-End-Automatisierung und stellt eine integrierte Workflow-Lösung dar, die die Produktion über analoge und digitale Druckverfahren hinweg optimiert und rationalisiert. Zu den Highlights zählen: Innovative Automatisierungsaktionen und Verbesserungen bei der Fehlerbehebung für die Regelbasierte Automatisierung, eine verbesserte Integration der Ausschießsoftware Prinergy Preps, Leistungsverbesserungen und eine komfortablere Bedienung der Virtual Proofing Software Plus (VPS+) sowie neue Profiloptionen für die Preflight+ Software.

Die neue Softwareversion von Prinergy ermöglicht zudem eine erweiterte Integration der PrintLink-Software, die JDF- (Job Definition Format) und PPF- (Print Production Format) Dateien für Druckmaschinen-Schnittstellen und Schneidemaschinen generiert. Darüber hinaus sorgen verschiedene Verbesserungen für erhöhte Sicherheit und ein insgesamt reibungsloseres Benutzererlebnis.

»Die Einführung der Prinergy Softwareversion 11.5 unterstreicht unser Engagement, unsere Workflow-Lösung auf dem neuesten Stand der Technik und Innovation zu halten, damit sich unsere Kunden effektiv an veränderte Marktanforderungen anpassen können«, kommentierte Jim Barnes, Chief IT Implementation Officer, Kodak. »Die Software bringt Druckereien ein Mehr an Automatisierung, Produktivität und Systemsicherheit, was letztlich zu höherer Effizienz, Rentabilität und Kundenzufriedenheit führt.«

