Mayr-Melnhof legt Halbjahreszahlen vor

»Infolge der anhaltend schwachen Wirtschaftslage im Hauptmarkt Europa und weiterhin verhaltener Konsumausgaben bei Gütern des täglichen Bedarfs erwarten wir lediglich eine gedämpfte Entwicklung auf den Endverbrauchermärkten und infolge dessen eine fortgesetzte Unterauslastung in der Kartonproduktion. Im 3. Quartal werden die jährlichen Wartungsstillstände in unseren Zellstoffwerken in Kwidzyn und Kotkamills die Ergebnisse im Bereich Board & Paper beeinflussen, während wir für die beiden Packaging Divisionen von einer stabilen Entwicklung ausgehen«, so Peter Oswald.