Marzek Etiketten+Packaging verstärkt Management

Michael Grech bringt umfangreiche Erfahrungen in seine neue Aufgabe ein. Er studierte Elektrotechnik mit den Schwerpunkten Prozessautomatisierung, Prozess- und Projektmanagement an der TU Wien sowie internationales Management mit den Schwerpunkten Leadership und Unternehmensführung an der Donauuniversität in Krems. Sein beruflicher Werdegang führte ihn von der Optimierung von ESA-Satelliten bei Austrian Aerospace über die Schaffung eines Projektmanagement-Office bei den Österreichischen Lotterien bis hin zur eigenen Unternehmensberatung. Tiefgreifende Kenntnisse im Bereich Papier konnte er bei der Laakirchen Papier AG erwerben, Darüber hinaus unterrichtet er seit 2020 Controlling mit Schwerpunkt »Analytische Prozess- und Unternehmenssteuerung« an der Hochschule für angewandte Wissenschaften (IMC) in Krems.

»Für mich ist mein neues Tätigkeitsfeld bei Marzek Etiketten+Packaging eine absolute Bereicherung. Nach vielen Jahren in Dienstleistungsbranchen sowie mehreren Jahren in Technologie und der produzierenden Industrie ist es mir eine große Freude, erneut in einem Produktionsbetrieb tätig zu sein«, kommentiert Michael Grech seinen jüngsten Karriereschritt. Er berichtet direkt an CEO Dr. Johannes Michael Wareka.

