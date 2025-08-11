Marzek Etiketten+Packaging setzt auf Innovation

Aufgrund des wachsenden Bedarfs der Kund*innen an schnellerer Individualisierung und kürzeren Vorlaufzeiten investiert Marzek Etiketten+Packaging neuerlich in den Digitaldruck. Die neue HP Indigo 6K+ Digitaldruckmaschine ist mit dem SmartControlSystem ausgestattet. In der Praxis bedeutet dies ein schnelleres Rüsten, Konsistenz bei Wiederholungsaufträgen und schnellere Umstellungen bei unterschiedlichen Bedruckstoffen, sodass die Durchlaufzeiten verkürzt und gleichzeitig eine konstante Qualität erzielt werden kann.

Mit der aktuellen Investition eröffnet Marzek Etiketten+Packaging seinen Kund*innen völlig neue Möglichkeiten in Bezug auf Präzision und Farbtreue. »Bei unseren umfangreichen Investitionen geht es immer darum, unseren Kund*innen einen Mehrwert und Wettbewerbsvorteile zu bieten«, erläutert Dr. Johannes Michael Wareka, CEO von Marzek Etiketten+Packaging. Und diesen Mehrwert bietet natürlich auch die HP Indigo 6K+: Ein umfangreiches Portfolio an Spezialfarben und ein breites Spektrum an Veredelungsoptionen ermöglichen die Produktion hochauflösender Drucke in ausgezeichneter Qualität bei den unterschiedlichsten Anwendungen von Selbstklebeetiketten, In-Mold-Labels, Rundum-Etiketten und flexiblen Verpackungen bis hin zu Faltschachteln.

Die Möglichkeit, variable Daten wie personalisierte Texte, Bilder oder Barcodes direkt zu integrieren und unterschiedlichste Bedruckstoffe zu verarbeiten, eröffnet einen großen Gestaltungsspielraum – und macht jedes Etikett zu einem Unikat. Damit kann Marzek Etiketten+Packaging dem wachsenden Kundenbedarf nach Individualisierung und kürzeren Lieferzeiten bei gleichzeitg hoher Qualität gerecht werden und digitale Agilität mit traditioneller Exzellenz perfekt verbinden. »Die HP Indigo 6K+ Digital-Offsetmaschine ist perfekt, um unser dynamisches Wachstum auch in Zukunft nachhaltig fortzusetzen«, ergänzt Stefanie Wareka, CMO von Marzek Etiketten+Packaging.

Weitere Investitionen im industriellen Bereich

Zusätzlich zur Anschaffung der HP Indigo 6k+ wurden auch im industriellen Bereich für Großauflagen umfangreiche Investitionen getätigt. »Abgesehen von hochwertigen Spezialetiketten mit allen Veredelungen liegt unser Fokus auf Großauflagen sowie ökologischen Etiketten- und Verpackungslösungen für unsere Industriekund*innen, die natürlich höchsten industriellen Qualitätskriterien entsprechen«, erläutert Stefanie Wareka die strategische Ausrichtung im industriellen Segment.

www.marzek.at