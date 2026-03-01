Marzek Etiketten+Packaging: 34 Kindern aus der Ukraine im Wintercamp

Die Organisation übernahm das Team von Marzek Kner Packaging, dem ungarischen Tochterunternehmen von Marzek Etiketten+Packaging, das bereits in den vergangenen drei Sommern Feriencamps für Kinder von Beschäftigten des ukrainischen Werks von Marzek Etiketten+Packaging, Marzek-Dnipropack LLC, durchgeführt hatte. Zwei Wochen lang Sicherheit, Wärme und Erholung fernab von Stromausfällen, Kälte und Bomberterror – während die Feriencamps für die Kinder aus der Ukraine bislang das Ziel hatten, ihnen ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit Spiel und Spaß zu bieten, stand dieses Wintercamp ganz im Zeichen akuter humanitärer Hilfe, nämlich Wärme, Versorgung und einen geschützten Alltag sicherzustellen. Marzek Etiketten+Packaging organisierte innerhalb kürzester Zeit Unterbringung und Verpflegung in Békéscsaba, Ungarn. In einem eigenen Studierzimmer mit Zugang zu ihrem regulären Online-Unterricht konnten die Kinder trotz der Ausnahmesituation am Unterricht in ihrer Heimat teilnehmen. Bei zahlreichen Aktivitäten – vom Tanzen bis zu gemeinsamen Spielen – genossen die Kinder unbeschwerte Momente und konnten ihre Sorgen zumindest für zwei Wochen vergessen.

Dr. Johannes Michael Wareka, CEO von Marzek Etiketten+Packaging, ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit seinen Töchtern Marie und Stefanie das Wintercamp zu besuchen und sich persönlich ein Bild zu machen: »Wir waren sehr gerührt zu sehen, wie dankbar die Kinder diese Auszeit vom Krieg und der Kälte angenommen haben. Unser ungarisches Team mit zahlreichen Helferinnen und Helfern hat tolle Arbeit geleistet und in kürzester Zeit dieses Wintercamp organisiert. Unser besonderer Dank gilt unserem langjährigen Geschäftspartner ROXCEL Trading GmbH, der sich wesentlich an den Kosten beteiligte, sowie auch der CHROMOS Österreich GmbH, sodass dieses Projekt in kürzester Zeit realisiert werden konnte.«