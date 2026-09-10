Marketing Leader of the year Awards 2025

Die Marketing Leader of the year Awards werden gemeinsam vom Marketing Club Österreich und dem Fachmedium INTERNET WORLD Austria vergeben. Von 15. April bis 15. Juni 2026 konnten Marketingprofis und Brancheninteressierte in einem offenen Online-Voting ihre Favoriten in sechs Kategorien nominieren. Neben den sechs Kategorien wurde auch dieses Jahr ein herausragendes Lebenswerk ausgezeichnet. Dieses Jahr war es das Lebenswerk von Eveline Pupeter, Eigentümerin und CEO der emporia Telecom Gruppe.

Eva Perthen, Head of Marketing von druck.at, trat am Abend als Interviewgast auf die Bühne: »Nach dem Motto ‚Never change a winning team‘ war für uns auch heuer klar, dass wir wieder als Drucksponsor dabei sind. In gewisser Weise sind wir die Sidekicks der erfolgreichen Marketing Leader dieses Landes: Wir stehen im Hintergrund, sorgen aber dafür, dass die großen Ideen auch gedruckt beeindrucken.«

Zur Feier des Tages hatte druck.at für alle Preisträger*innen noch eine persönliche Überraschung parat: Jede Gewinnerin und jeder Gewinner erhielt eine exklusive Sporttasche mit dem eigenen Namen bedruckt.

Maximilian Mondel, Co-Founder der Agentur MOMENTUM Wien und Organisator der Marketing Leader of the year Awards, freute sich über die langjährige Partnerschaft: »Mit druck.at haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur versteht, was hochwertige Druckproduktion bedeutet, sondern auch, was es heißt, eine Marke mit Haltung zu führen. Dass wir bereits zum fünften Mal gemeinsam auf der Bühne stehen, spricht für sich und macht uns sehr stolz.«