Markenführung verbunden mit Packaging Compliance

Marken stehen heute vor einer doppelten Herausforderung: Sie müssen ihre Produkte schneller auf den Markt bringen und gleichzeitig immer komplexere regulatorische Anforderungen erfüllen. Mit der europäischen Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), dem Digital Product Passport und steigenden Transparenzanforderungen werden Verpackungsdaten zu einem strategischen Erfolgsfaktor – nicht nur für Compliance, sondern auch für die Markenführung.

Vor diesem Hintergrund starten QuarterPack und Packaging Cockpit eine strategische Partnerschaft. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die bislang getrennten Welten des Digital Asset Managements und des Packaging-Compliance-Managements auf einer gemeinsamen Datenbasis zusammenzuführen. Unternehmen erhalten damit erstmals eine durchgängige Lösung, in der digitale Marken-Assets, Verpackungsinformationen und regulatorische Daten intelligent miteinander vernetzt sind.

Im Zentrum der Kooperation steht die Entwicklung einer standardisierten Schnittstelle zwischen beiden Plattformen. Verpackungsstammdaten, Nachhaltigkeitsinformationen und Compliance-Daten werden automatisiert synchronisiert und stehen allen beteiligten Bereichen in konsistenter Qualität zur Verfügung. Informationen müssen nur einmal gepflegt werden und können anschließend entlang des gesamten Produktlebenszyklus genutzt werden – von der Verpackungsentwicklung über Design, Einkauf und Produktion bis hin zu Marketing, Vertrieb und regulatorischem Reporting.

Die Zusammenarbeit schafft dabei einen Mehrwert für beide Kundengruppen: QuarterPack erweitert sein Leistungsportfolio um eine leistungsstarke Compliance-Lösung, während Packaging Cockpit seine regulatorischen Daten nahtlos mit zentralem Packaging Data Management, Artwork-Prozessen und Marken-Assets verknüpfen kann.

QuarterPack bildet dabei die zentrale Plattform für digitale Marken-Assets und Packaging Information Management. Verpackungslayouts, Produktinformationen und Freigabestände werden strukturiert verwaltet und stehen allen Beteiligten in einer qualitätsgesicherten Version zur Verfügung. Packaging Cockpit ergänzt diese Daten um regulatorische Bewertungen, Nachhaltigkeitskennzahlen und alle für die PPWR erforderlichen Nachweise – darunter Konformitätserklärungen, technische Dokumentationen und PFAS-Risikobewertungen.

Durch die intelligente Verknüpfung beider Lösungen entsteht eine durchgängige »Single Source of Truth« für alle verpackungsrelevanten Informationen. Marketing, Packaging, Regulatory Affairs, Sustainability und externe Partner greifen auf dieselbe Datenbasis zu. Das reduziert Abstimmungsaufwand, vermeidet doppelte Datenpflege und schafft die Voraussetzung für schnellere Freigaben sowie konsistente Produkt- und Markeninformationen über alle Märkte und Kanäle hinweg.

Die Partnerschaft unterstützt Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen nicht als nachgelagerten Prüfprozess zu verstehen, sondern als integrierten Bestandteil ihrer Produkt- und Markenprozesse. Compliance wird damit zu einem festen Baustein einer effizienten Markenführung – und Markenkommunikation basiert jederzeit auf aktuellen, qualitätsgesicherten Produkt- und Verpackungsdaten.

Gleichzeitig schaffen QuarterPack und Packaging Cockpit eine zukunftssichere Grundlage für kommende europäische Anforderungen wie den Digital Product Passport und weitere Informations- und Nachweispflichten. Die gemeinsame Lösung wächst mit den regulatorischen Entwicklungen und ermöglicht Unternehmen, ihre Verpackungsprozesse langfristig effizient, transparent und rechtskonform zu gestalten.

Der Nutzen für Unternehmen auf einen Blick

Gemeinsame Datenbasis für digitale Marken-Assets, Verpackungsinformationen und Compliance-Daten.

Konsistente Produkt- und Markeninformationen über alle Kanäle und Märkte.

Schnellere Freigabe- und Markteinführungsprozesse durch automatisierten Datenaustausch.

Weniger manueller Aufwand und höhere Datenqualität durch die Vermeidung redundanter Datenpflege.

Zukunftssicherheit für PPWR, Digital Product Passport und weitere europäische Nachhaltigkeits- und Berichtspflichten.

Mit der Partnerschaft bündeln QuarterPack und Packaging Cockpit ihre jeweiligen Stärken zu einer integrierten Lösung für moderne Markenführung und regulatorisches Verpackungsmanagement. Unternehmen profitieren von effizienteren Prozessen, höherer Datenqualität und der Fähigkeit, regulatorische Anforderungen und Markenkonsistenz gleichermaßen sicherzustellen.

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