Mailing-Guide von VENDO – Mailings, die direkt ankommen

Mit dem Mailing-Guide wird zielgerichtete Werbung einfach und effektiv. Mit Postkarten, Kuvertmailings oder kreative Selfmailer erreichen man Kund*innen direkt – persönlich, greifbar und nachhaltig im Gedächtnis.

Die Vorteile auf einen Blick:

Direkt & persönlich: Botschaften erreichen genau die richtigen Personen.

Botschaften erreichen genau die richtigen Personen. Mehr Sichtbarkeit: Mailings bleiben im Gedächtnis, anders als Online-Werbung.

Mailings bleiben im Gedächtnis, anders als Online-Werbung. Branchenunabhängig: Lösungen für Handel, Handwerk, Gastronomie, Tourismus und Beauty.

Lösungen für Handel, Handwerk, Gastronomie, Tourismus und Beauty. Zeitsparend & effizient: Vorlagen, Profi-Gestaltung und personalisierte Daten sorgen für minimale Streuverluste.

In drei Schritten zur erfolgreichen Werbeaussendung:

Beratung & Planung: Das passende Format und die richtige Strategie für die jeweilige Branche festelegen. Gestaltung & Personalisierung: Individuell oder mit Vorlagen, optional durch das Kreativ-Team von VENDO. Kontrolle, Druck & Versand: Sorgfältige Prüfung, termingerechter Versand – alles aus einer Hand.

Punktgenau planen – mit dem VENDO Kampagnenplan 2026

Damit behaltet man alle wichtigen Termine, Feiertage und Verkaufshighlights im Blick. Mit dem Kampagnenplaner lassen sich Aktionen gezielt planen und punktgenau werben.

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