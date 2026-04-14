Mailing-Guide von VENDO – Mailings, die direkt ankommen

Mit dem Mailing-Guide wird zielgerichtete Werbung einfach und effektiv. Mit Postkarten, Kuvertmailings oder kreative Selfmailer erreichen man Kund*innen direkt – persönlich, greifbar und nachhaltig im Gedächtnis.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Direkt & persönlich: Botschaften erreichen genau die richtigen Personen.
- Mehr Sichtbarkeit: Mailings bleiben im Gedächtnis, anders als Online-Werbung.
- Branchenunabhängig: Lösungen für Handel, Handwerk, Gastronomie, Tourismus und Beauty.
- Zeitsparend & effizient: Vorlagen, Profi-Gestaltung und personalisierte Daten sorgen für minimale Streuverluste.
In drei Schritten zur erfolgreichen Werbeaussendung:
- Beratung & Planung: Das passende Format und die richtige Strategie für die jeweilige Branche festelegen.
- Gestaltung & Personalisierung: Individuell oder mit Vorlagen, optional durch das Kreativ-Team von VENDO.
- Kontrolle, Druck & Versand: Sorgfältige Prüfung, termingerechter Versand – alles aus einer Hand.
Punktgenau planen – mit dem VENDO Kampagnenplan 2026
Damit behaltet man alle wichtigen Termine, Feiertage und Verkaufshighlights im Blick. Mit dem Kampagnenplaner lassen sich Aktionen gezielt planen und punktgenau werben.
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