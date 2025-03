Magno Web verbindet Nachhaltigkeit und Leistung

Sappi stellte sein holzfreies, gestrichenes Papier Magno Web vor, das unter anderem im Kirkniemi-Werk produziert wird, in dem die direkten fossilen Treibhausgasemissionen um 90 % reduziert wurde. Das Papier bietet eine Kombination aus Qualität, Konsistenz und eignet sich für anspruchsvolle Printprodukte.

Digitale Standards setzen

Während der Innovationdays konnten sich die Besucher von dieser Leistung aus erster Hand überzeugen, da Magno Web auf den neuesten Digitaldruckmaschinen führender Hersteller gelaufen ist und damit seine Kompatibilität für den Inkjetdruck unter Beweis gestellt hat. »Heutige Druckereien suchen nach Lösungen, die sowohl in Bezug auf Nachhaltigkeit als auch Leistung überzeugen«, sagt Conor Evers, Head of Marketing Operations bei Sappi. »Unsere jüngsten Benchmark-Ergebnisse bestätigen, dass es beides erreicht: Es setzt neue Maßstäbe für ökologische Verantwortung und sorgt gleichzeitig für die Premium-Druckqualität, die Kunden von High-Speed-Inkjet-Anwendungen erwarten.«

Bewährte Leistung über alle Grammaturen hinweg

Magno Web ist in zwei Oberflächen und Grammaturen von 90 bis 250 g/m2 verfügbar und überzeugt mit seinem Volumen, hoher Steifigkeit, Opazität und Konsistenz über die gesamte Produktpalette hinweg.

www.sappi.com