SUCHE
Magazin für Mediendesign und -Produktion
Markt

LEO`s richtet Sortiment neu aus und kooperiert mit SPRINTIS

LEO`s stellt sich strategisch neu auf und fokussiert sich künftig klar auf sein Kernsortiment im Bereich Bucheinband und Buchbindereibedarf sowie Maschinen für Digitaldruckweiterverarbeitung. Im Rahmen dessen hat das Unternehmen mit der SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG aus Würzburg einen starken E-Commerce-Partner gewonnen.

LEO`s
V.l.: Holger Heusinger (COO von SPRINTIS) und Christian Schenk (CEO von SPRINTIS) blicken mit Zuversicht auf die Partnerschaft mit LEOs, vertreten durch die Geschäftsführer Jochen und Simon Fürchtenicht. © SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG

SPRINTIS ist ein international tätiges, familiengeführtes E-Commerce-Unternehmen. Bereits heute sind rund 90 Prozent des bisherigen LEO`s Sortiments im SPRINTIS-Onlineshop verfügbar. Die verbleibenden Produktgruppen werden vollständig in das SPRINTIS-Sortiment integriert. Beide Unternehmen bleiben weiterhin zwei vollständig unabhängige, rechtlich eigenständige Unternehmen. Ziel der Kooperation ist eine klare Sortimentsstruktur sowie eine verbesserte Verfügbarkeit für die Kundinnen und Kunden.

Optimierte Sortimentsaufteilung – klare Zuständigkeiten für mehr Kompetenz
Ab dem 9. Februar 2026 werden folgende Produktgruppen an SPRINTIS übergeben und ausschließlich über den Onlineshop von SPRINTIS unter  angeboten: Druckereizubehör, Folien und Selbstklebeartikel, Displayartikel, Kordeln und Gummischnüre sowie Ösen-Produkte.

LEO`s konzentriert sich parallel auf sein Kernsortiment. Dieses umfasst Papiere und Pappen, Bucheinbandmaterialien, Zubehör für Buchbindereien wie Kapitalband, Henkel-Klebstoffe, Papiere und Pappen, Maschinen- und Servicegeschäft sowie Produkte zur Papierrestaurierung unter der Marke GMW. Kund*innen profitieren so von der Sortimentsvielfalt im SPRINTIS Onlineshop und gleichzeitig von der bewährten Fachkompetenz bei LEO´s.

Kundennähe und Service im Mittelpunkt

»Mit der Neuausrichtung schaffen wir klare Zuständigkeiten und stärken gezielt unsere fachlichen Schwerpunkte« betont Jochen Fürchtenicht, Geschäftsführer von LEO`s. »So können wir unseren Kunden auch künftig verlässliche Qualität und Service bieten.« Christian Schenk, Geschäftsführer von SPRINTIS, ergänzt: »Die Kooperation mit LEO`s ermöglicht es uns, ein bewährtes Sortiment zentral verfügbar zu machen und weiter auszubauen. Davon profitieren vor allem Kundinnen und Kunden, die Wert auf Auswahl und schnelle Verfügbarkeit legen.«

Tags:
0

Dein Warenkorb

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen