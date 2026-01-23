LEO`s richtet Sortiment neu aus und kooperiert mit SPRINTIS

SPRINTIS ist ein international tätiges, familiengeführtes E-Commerce-Unternehmen. Bereits heute sind rund 90 Prozent des bisherigen LEO`s Sortiments im SPRINTIS-Onlineshop verfügbar. Die verbleibenden Produktgruppen werden vollständig in das SPRINTIS-Sortiment integriert. Beide Unternehmen bleiben weiterhin zwei vollständig unabhängige, rechtlich eigenständige Unternehmen. Ziel der Kooperation ist eine klare Sortimentsstruktur sowie eine verbesserte Verfügbarkeit für die Kundinnen und Kunden.

Optimierte Sortimentsaufteilung – klare Zuständigkeiten für mehr Kompetenz

Ab dem 9. Februar 2026 werden folgende Produktgruppen an SPRINTIS übergeben und ausschließlich über den Onlineshop von SPRINTIS unter angeboten: Druckereizubehör, Folien und Selbstklebeartikel, Displayartikel, Kordeln und Gummischnüre sowie Ösen-Produkte.

LEO`s konzentriert sich parallel auf sein Kernsortiment. Dieses umfasst Papiere und Pappen, Bucheinbandmaterialien, Zubehör für Buchbindereien wie Kapitalband, Henkel-Klebstoffe, Papiere und Pappen, Maschinen- und Servicegeschäft sowie Produkte zur Papierrestaurierung unter der Marke GMW. Kund*innen profitieren so von der Sortimentsvielfalt im SPRINTIS Onlineshop und gleichzeitig von der bewährten Fachkompetenz bei LEO´s.

Kundennähe und Service im Mittelpunkt

»Mit der Neuausrichtung schaffen wir klare Zuständigkeiten und stärken gezielt unsere fachlichen Schwerpunkte« betont Jochen Fürchtenicht, Geschäftsführer von LEO`s. »So können wir unseren Kunden auch künftig verlässliche Qualität und Service bieten.« Christian Schenk, Geschäftsführer von SPRINTIS, ergänzt: »Die Kooperation mit LEO`s ermöglicht es uns, ein bewährtes Sortiment zentral verfügbar zu machen und weiter auszubauen. Davon profitieren vor allem Kundinnen und Kunden, die Wert auf Auswahl und schnelle Verfügbarkeit legen.«