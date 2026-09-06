Leonhard Kurz: Premium Packaging auf der LUXE PACK Monaco 2026

»Premium-Verpackungen entstehen heute nicht durch eine einzelne Technologie oder einen einzelnen Effekt. Entscheidend ist, dass Design, Veredelung, Anwendungstechnologie und funktionale Anforderungen von Anfang an zusammengedacht werden«, sagt Stéphane Royère, Head of Business Area Packaging and Print. »Auf der Luxe Pack Monaco zeigen wir, welche Möglichkeiten sich ergeben, wenn diese Kompetenzen ineinandergreifen – und wie sich daraus Verpackungen entwickeln lassen, die eine starke Markenwirkung mit veränderten Anforderungen verbinden.«

Unterschiedliche Veredelungswege für Premium Packaging

Wie vielfältig sich herausfordernde Verpackungskonzepte umsetzen lassen, demonstriert Kurz unter anderem anhand einer neukonzeptionierten Champagnerverpackung. Dabei kommen verschiedene Veredelungstechnologien zum Einsatz: Im Heißprägeverfahren sorgen Silver Line mit achromatischen und Light Line mit holografischen Effekten für metallische und optische Highlights. Die Werkzeugkompetenz des Prägestempelherstellers Hinderer + Mühlich, eines Tochterunternehmens von Kurz, erweitert das Gestaltungsspektrum um präzise Relief-, Mikro- und Nanostrukturen sowie um 3D-Effekte.

Ergänzend demonstriert Kurz an der Champagnerverpackung die Möglichkeiten der digitalen Veredelung. Die digitale Veredelungsmaschinen der DM-MAXLINER-Serie realisieren auch haptische Effekte und bieten somit Flexibilität, beispielsweise bei kleineren Auflagen, Versionierungen oder individualisierten Anwendungen. So veranschaulicht das Exponat, wie klassische Heißprägung, anspruchsvolle Prägetechnologie und digitale Veredelung unterschiedliche Wege eröffnen, Premiumverpackungen wirkungsvoll zu gestalten.

Direktdekoration für dreidimensionale Verpackungen

Mit den Technologien von ISIMAT, einem Unternehmen der KURZ-Gruppe, werden innovative Lösungen für die Dekoration dreidimensionaler Glas-, Kunststoff- und Aluminiumbehälter sowie Tuben und Sleeves vorgestellt. Das hybride Maschinenkonzept von ISIMAT vereint verschiedene Druck- und Veredelungstechnologien auf einer Plattform – darunter Siebdruck, Flexodruck, Digitaldruck und inLINE FOILING. Die patentierte inLINE FOILING-Technologie ermöglicht dabei Multi-Metallisierung sowie die Kombination metallischer und holografischer Effekte mit unterschiedlichen Druckverfahren. Das Anwendungsspektrum reicht von Beauty, Kosmetik und Parfümerie über Tuben und Sleeves bis hin zu hochwertigen Getränkeverpackungen und Aluminiumdosen.

Verpackungsdesign: Visualisierung, Inspiration und neue Veredelungsimpulse

Bereits in der Entwicklungsphase ist es wichtig, Design, Material und Veredelung möglichst realistisch beurteilen zu können. Im LUXLAB, dem Prototyping- und Designcenter von LUXORO, erwecken hochwertige Mock-ups Verpackungskonzepte und Veredelungseffekte mit außergewöhnlicher Realitätsnähe zum Leben. Ausgewählte Muster können Besuchende direkt vor Ort begutachten und mit dem digitalen 3D-Visualisierungstool DREAMCOMPOSER außerdem virtuell erleben.

Der DREAMCOMPOSER spielt auch bei der Präsentation der dritten Ausgabe der Inspirationskollektion »60° – creative boxes to inspire« eine Rolle. Die Boxen übersetzen aktuelle Designströmungen und Veredelungstrends in konkrete Verpackungskonzepte und zeigen deren Zusammenspiel anhand hochwertig gestalteter Muster. Auf der Luxe Pack Monaco gibt Kurz erste Einblicke in die Trend- und Designwelten der kommenden Edition. Eine weitere Designinnovation zeigt das Unternehmen mit einem neuen LUXOR-Produkt: Erstmals verbindet die Veredelung die charakteristische metallische Wirkung nicht nur mit Farbe, sondern auch mit einem Dekor. Leichte, schwebend wirkende Elemente entfalten sich auf dem schimmernden Untergrund und schaffen ein vielschichtiges Erscheinungsbild. Damit greift das Design den Gedanken auf, in einer komplexen Welt voller Möglichkeiten unterschiedliche Facetten sichtbar zu machen.

Premium Packaging unter veränderten Rahmenbedingungen

Regulatorische Vorgaben und steigende Anforderungen an Ressourceneffizienz verändern das Verpackungsdesign. Dazu zählt auch die EU-Verordnung »Packaging and Packaging Waste Regulation« (PPWR). Für Unternehmen bedeutet das, kreative, technische und regulatorische Anforderungen verstärkt gemeinsam zu betrachten. KURZ zeigt in Monaco, wie Veredelung frühzeitig in den Entwicklungsprozess einbezogen werden kann. Im Fokus steht dabei, eine starke Markenwirkung mit den sich wandelnden Anforderungen an Verpackungen in Einklang zu bringen.

Markenschutz als Teil des Verpackungskonzepts

Bei exklusiven Markenprodukten gewinnen Authentifizierung und Produktschutz zunehmend an Bedeutung. KURZ präsentiert am Stand das KURZ SCRIBOS-Portfolio an physischen und digitalen Sicherheitslösungen. Dazu zählen beispielsweise TRUSTSEAL mit individualisierbaren holografischen Sicherheitsmerkmalen zur visuellen Echtheitsprüfung sowie TRUSTSEAL ID, das diese um eine digitale Authentifizierungsebene ergänzt. Zudem ermöglicht die digitale Plattform SCRIBOS 360, Authentifizierungsdaten auszuwerten und Produkte als digitale Touchpoints zu nutzen. Auf diese Weise können Markenschutz und digitale Interaktion als Bestandteile eines ganzheitlichen Verpackungskonzepts eingebunden werden.

Mit seinem Messeauftritt auf der LUXE PACK Monaco 2026 bündelt LEONHARD KURZ Kompetenzen entlang unterschiedlicher Phasen der Verpackungsentwicklung: von Gestaltung und Veredelung über Entwicklung und Umsetzung bis zum Schutz des fertigen Markenprodukts. Stand DA09 im Grimaldi Forum auf der LUXE PACK Monaco 2026 vom 28.–30. September

www.kurz-world.com