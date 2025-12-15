SUCHE
Lenzing Papier nahm neue Deinking-Anlage in Betrieb

Die Herausforderungen in der Papierindustrie halten weiter an. Lenzing Papier begegnet der Entwicklung mit einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Die Deinking-Anlage ist zu einer hochmodernen Deinking-Anlage samt Kreislaufwasserreinigung verbessert worden.

Deinking-Anlage

»Lenzing Papier hat sich zum Ziel gesetzt, höchste Standards für Recyclingpapier zu setzen«, sagt Ernst Brunbauer, Geschäftsführer der Lenzing Papier GmbH. »Das Kerngeschäft von Lenzing Papier fügt sich nahtlos in eine Kreislaufwirtschaft ein. Diese Modernisierung der Deinking-Anlage ist ein Meilenstein in der Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Die Anlage eröffnet die Möglichkeit, alternative Faserquellen zu nutzen, was spürbare Fortschritte bei Ressourcenschonung, Energieeffizienz, Emissionsreduktion und Umweltschutz bringt.«

Die hohe Investition unterstreicht das Engagement von Lenzing Papier, der Gesellschaft mit nachhaltigem Papier für Kommunikations- und Verpackungszwecke zu dienen. Über die Lenzing Papier GmbH Lenzing Papier ist der österreichische Spezialist für die Herstellung hochwertiger Recyclingpapiere. Das Werk nutzt eine energieeffiziente Technologie, um Altpapier in exzellentes weißes Papier umzuwandeln.

