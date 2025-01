LED-basierte visuelle Farbabmusterung

X-Rite gibt die Markteinführung der Lichtkabine Judge LED bekannt, die im Zuge der Umstellung von Leuchtstofflampen auf energieeffiziente LED-Beleuchtung zur präzisen visuellen Farbbeurteilung entwickelt wurde. Auf Basis seiner 60-jährigen Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lichtlösungen verfügt diese neue Lichtkabine über neueste LED-Technologie, um die Einhaltung der Umweltvorschriften zu gewährleisten und Markenartiklern und Lieferanten bei der reibungslosen Umstellung auf LED-basierte Farbabmusterung unter Wahrung der Qualität ohne Betriebsunterbrechungen zu unterstützen.

Die weltweite Umstellung auf LED-Beleuchtung stellt eine neue Herausforderung für viele Branchen unter anderem der Druck- und Verpackungsindustrie dar. Leuchtstoff- und LED-Lichtquellen haben unterschiedliche spektrale Energieverteilungen, die sich stark auf die Wahrnehmung der Farbe auswirken können. Zur konstanten Farbgebung entlang der gesamten Lieferkette – angefangen vom Design über die Produktion bis zum Verkauf im Einzelhandel – müssen Programme zur visuellen Abmusterung LED-Standards in die Arbeitsabläufe integrieren.

»Die Lichtkabine Judge LED ist eine zukunftssichere Lösung für Markenartikler und Hersteller, die zur Einhaltung der neuen Energievorschriften von Leuchtstofflampen auf LED-Beleuchtung umsteigen wollen«, so Albert S. Laforet, Director of Strategic Projects bei X-Rite. »Unsere individuell konzipierten LED-Lichtquellen sollen mit der spektralen Energieverteilung älterer Leuchtstofflampen, einschließlich U30, U35, CWF und TL84, möglichst optimal übereinstimmen und eine nahtlose Integration in Farbworkflows gewährleisten. Dadurch können Unternehmen die gesetzlichen Auflagen erfüllen, konstante Farbgebung gewährleisten und Farbabweichungen vor der Endmontage eines Produkts verhindern.«

Schnelle, zuverlässige und konstante Farbabmusterung

Die Lichtkabine Judge LED bietet präzise und konstante Farbabmusterungen mit sieben verschiedenen Lichtquellen, die eine Vielzahl von Lichtverhältnissen simulieren. Die sieben Lichtquellen können aus einer breiten Palette von branchenführenden Normlichtarten ausgewählt werden, darunter LED D50, D65, LED-B2 3000K, LED 3500K, LED-B3 4000K, UV, A, CWF LED, TL84 LED, U30 LED und U35 LED.

»Die Judge LED-Lichtkabine integriert visuelle und digitale Arbeitsabläufe und gibt Designern, Materiallieferanten und Werbetreibenden die Möglichkeit, digitale Darstellungen oder Material-Zwillinge unter präziser LED-Beleuchtung mit physischen Proben zu vergleichen. In Verbindung mit den digitalen Farbkomplettlösungen von X-Rite können Unternehmen die Entscheidungsfindung verbessern, die Freigabezyklen verkürzen, die Markteinführung beschleunigen und gleichzeitig eine konstant hohe Qualität gewährleisten«, so Laforet weiter.

