Large Format Printing transformiert Geschäftsabläufe

Für Druckdienstleister (Print Service Provider, PSPs) begann diese Transformation mit der Vorstellung der HP Latex R530 auf der HP Amplify Conference. Der All-in-One-Drucker definierte den Druck auf starren und flexiblen Materialien neu – kleine und mittelständische Druckdienstleistern konnten so vielseitige Drucke realisieren . Gleichzeitig kündigte HP den HP PrintOS Production Hub an, eine Software, die Auftragsverwaltung und Fernsteuerung der Produktion im Großformatdruck in einer zentralen Echtzeit-Plattform vereint. Das Ergebnis: eine höhere Effizienz und ein weniger komplexer Betrieb[1].

Auf der ISA Sign Expo zeigte HP erstmals die HP Latex 730 und 830 Modelle und zeigte, wie kleine und mittelständische Druckdienstleister mit hoher Qualität und Produktivität in wettbewerbsintensiven Märkten erfolgreich sein können. Schließlich wurde später im Jahr auf der Printing United die HP Latex FS70 W vorgestellt – der bislang produktivste Latex-Drucker von HP –, der neue Maßstäbe in Sachen Skalierbarkeit und Produktivität setzt[2].

Die Zukunft der Arbeit vorantreiben

Mit Blick auf das Jahr 2026 ist eines klar: Die Zukunft der Arbeit wird durch integrierte Workflows, Digitalisierung und intelligente Lösungen geprägt. HP Large Format steht an der Spitze dieser Transformation und leitet die Druckstrategie von HP, um fortschrittliche Geschäftsökosysteme zu ermöglichen.

Unsere Vision ist es, umfassende Ökosysteme zu schaffen, die Kundenprobleme im Tagesgeschäft antizipieren und lösen. Darüber hinaus sollen sie Unternehmen zu Innovation, Zusammenarbeit und Skalierung befähigen. Ziel ist es, neue Möglichkeiten für Wachstum und Widerstandsfähigkeit in einer zunehmend dynamischen Welt zu eröffnen. Die Technologie-Plattformen sind nicht nur Werkzeuge, sondern Enabler. Sie kombinieren Automatisierung, Robotik und datengestützte Erkenntnisse, um so Abläufe zu optimieren und neue Möglichkeiten zu erschließen, damit unsere Kunden die Zukunft ihrer Arbeitsbereiche gestalten können.

In diesem Sinne war 2025 ein entscheidendes Jahr für die Integration von Software und Robotik. HP PrintOS Production Hub verzeichnete einen Anstieg der Bestellungen und stellte damit seinen Wert als bevorzugte Plattform für Druckdienstleister zur Digitalisierung von Arbeitsabläufen, zur Zentralisierung der Verwaltung und zur Zusammenarbeit in Echtzeit unter Beweis.

Führend in Sachen Kreislaufwirtschaft

HP Large Format ist davon überzeugt, dass Innovation mit Verantwortung einhergehen muss. Deshalb ist Nachhaltigkeit ein Eckpfeiler unserer Strategie und ein entscheidender Vorteil unserer Technologie auf dem Markt. Auf dem Weg zu den Nachhaltigkeitszielen von HP für 2030 integrieren wir Kreislaufwirtschaft in jede Phase des Produktdesigns, der Produktion und des gesamten Lebenszyklus. Im Jahr 2025 steigerten wir die Kreislaufwirtschaft um 33 Prozent. Dies entspricht einer Verdopplung des 2023 erreichten Prozentsatzes. Für 2030 haben wir uns ein Ziel von 65 Prozent gesetzt[4]. Dies spiegelt unser Engagement wider, dass jede Innovation, die wir liefern, zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt.

Der neue HP DesignJet T870 ist ein Beispiel für diesen Ansatz. Dieser Drucker wurde unter Berücksichtigung der Kreislaufwirtschaft entwickelt und enthält mindestens 45 Prozent recycelten Kunststoff und zehn Prozent recyceltes Metall. So lässt sich der Bedarf an neuen Materialien reduzieren[5]. Seine Verpackung ist zu 100 Prozent polystyrolfrei[6], wodurch die Umweltbelastung vom Verlassen unseres Werks an minimiert wird. Ein weiteres Beispiel sind unsere HP Latex-Tinten. Sie werden in Kartonpatronen[7] geliefert, sind wasserbasiert und geruchsneutral[8]. Außerdem wurden sie von UL ECOLOGO®[9] und UL GREENGUARD Gold[10] zertifiziert, wodurch sicherere und komfortablere Arbeitsbereiche[11] geschaffen werden. Diese Entscheidungen zeigen unser Engagement für die Minimierung von Abfall und die Förderung nachhaltiger Fertigungspraktiken.

Darüber hinaus können Kunden ihre Nachhaltigkeitsbemühungen mit dem HP Sustainability Amplifier Programm[12] beschleunigen. Verbrauchsmaterialien und Hardware lassen sich über das HP Planet Partners-Programm[13] recyceln.

Ausblick: 2026 und darüber hinaus

Die Dynamik von HP Large Format ist unbestreitbar und 2026 werden wir weiter an Fahrt aufnehmen. Unsere Mission ist klar: Wir möchten Unternehmen in die Lage versetzen, physische und digitale Arbeitsabläufe zu transformieren und zu verbinden. Gleichzeitig steigern sie mit unseren Lösungen ihre Produktivität und erreichen ihre Business-Ziele. So lässt sich eine nachhaltige Zukunft gestalten, die außerdem von Zusammenarbeit geprägt ist.

Bei HP Large Format wollen wir eine Zukunft gestalten, in der Design wichtige Veränderungen vorantreibt. Wir handeln zielgerichtet, innovieren verantwortungsbewusst und liefern Lösungen, die Standards für die nächste Ära der Arbeit setzen.

