Langley Holdings überdenkt ihr Engagement bei Manroland Sheetfed

Im Jahresbericht im Jahr 2025 erklärte Tony Langley, Eigentümer der Langley Holdings, dass Manroland Sheetfed »ein weiteres schwieriges Jahr mit steigenden Verlusten« hinter sich habe und einen Verlust von 43,2 Millionen Euro zu verbuchen habe. Diese Situation sei nicht tragbar. »Wir sind uns bewusst, dass viele Druckereien, darunter überwiegend private KMU, mit Druckmaschinen von Manroland angewiesen sind. Unser Ziel ist es , dass die installierte Basis unabhängig von der Lösung, für die wir uns letztendlich entscheiden, weiterhin unterstützt wird.« Die Bereiche Druck Chemie und BluePrint (Gummitücher) entwickelten sich insgesamt gut.

Der Geschäftsbereich Print Technologies verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang von 13,4 % auf 271 Mio. Euro. Er hatte einen Auftragsbestand von 32 Mio. Euro und beschäftigte 1.615 Mitarbeiter. Trotz dieser Situation prognostiziert Langley Holdings für diesen Geschäftsbereich einen Umsatz von 342 Mio. Euro im Jahr 2026. Im vergangenen Sommer vereinbarten Manroland Sheetfed und Heidelberg eine Partnerschaft für Großformatmaschinen, wobei Heidelberg die Cartonmaster CX 145 auf Basis der Manroland-Technologie vertreiben wird. Die ersten Auslieferungen an Kunden im Rahmen dieser Vereinbarung werden für dieses Jahr erwartet Langley Holdings hat das Unternehmen Manroland Sheetfed vor 14 Jahren aus der Insolvenz übernommen und anschließend umstrukturiert und rationalisiert.

