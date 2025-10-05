Landa – Übernahme durch FIMI abgeschlossen

»Dies ist ein entscheidender Meilenstein für LDP«, sagte Gil Oron, CEO von Landa Digital Printing. »Mit FIMI als Eigentümer verfügen wir über die Stabilität und den Fokus, um unseren Plan umzusetzen. Dabei geht es darum, die Produktleistung in diesem Bereich zu stärken, einen zuverlässigen Service und eine zuverlässige Lieferung sicherzustellen und unsere Markteinführung mit einem starken Kundenfokus neu zu beleben.«

FIMI hat Richard Klapholz zum Vorsitzenden von LDP ernannt. »Wir wollen ein starkes, dauerhaftes Industrieunternehmen aufbauen«, sagte Klapholz. »Unser Ansatz ist pragmatisch und langfristig: fokussierte Investitionen, operative Exzellenz und stetiger, messbarer Fortschritt. Die Druckindustrie braucht die bahnbrechende Technologie von LDP; unsere Mission ist es, ihr großes Potenzial zu realisieren.« Benny Landa, der Gründer des Unternehmens, begrüßte die Übernahme durch FIMI und bekundete seine Unterstützung.

Meine Einschätzung

Ich glaube, dass die Marktchancen für Landa Digital Printing, nach den letzten Turbolenzen, endgültig vorüber sind. Das Vertrauen in die Marke ist wohl mehr als angekratzt und im Investitionsgütergeschäft ist Vertrauenwohl das wichtigste Asset. Bei aller Wertschätzung für Benny Landa, als Visionär für die Druckindustrie, ist sein Plan diesmal nicht aufgegangen. Das die Investoren die Notbremse gezogen, ist bei den Summen anGeld, die über die letzten Jahre in die Entwicklung der Nanografie geflossen sind, kein Wunder.

Vor allem, wenn man sich die Prognosen für die Druckindustrie und das angespannte Wettbewerbsumfeldunter den Digitaldruckherstellern ansieht. Da geben andere Player, wie Canon, Fujifilm, HP Indigo, Ricoh und andere den Ton an. Alle Druckmaschinenhersteller, sowohl als dem analogen und digitalen Umfeld, haben einen Blick in die Bücher von Landa Digital Printing geworfen und waren für einen Einstieg nicht zu gewinnen.Deshalb kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ausgerechnet eine Private-Equity-Gesellschaftwie FIMI es schaffen soll, Landa Digital Printing wirtschaftlich in eine erfolgreich Zukunft zuführen. (Knud Wassermann)