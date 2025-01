Kundendemocenter für die VariJET 106

Kunden und Besucher können nun ihre eigenen Druckdateien und Substrate mitbringen, um sich selbst von der Flexibilität, Nachhaltigkeit und den vielfältigen Möglichkeiten der modularen Single-Pass-Druckmaschine VariJET 106 von Koenig & Bauer Durst zu überzeugen, die auf der drupa erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die 700 Quadratmeter große Halle ist Teil des globalen Customer Experience Centers am Hauptsitz der Business Unit Sheetfed von Koenig & Bauer in der Nähe von Dresden, welche jetzt zum Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P) gehört.

»Die neue Halle für die digitale Hybriddruckmaschine VariJET 106 für den Faltschachtelmarkt stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Entwicklung dar«, sagte Daniel Velema, Geschäftsführer von Koenig & Bauer Durst. Mit der Eröffnung des Customer Experience Center bieten wir einen einzigartigen Standort, an dem man Digital-, Offset- und Weiterverarbeitungsproduktion sehen und testen kann. Hier können Interessenten aus aller Welt die VariJET 106 mit ihren eigenen Dateien und Substraten selbst testen. Diese Fähigkeit, Interessenten in allen Bereichen der Druck- und Veredelungstechnologien zu beraten, wird durch unseren Ehrgeiz angetrieben, in erster Linie die Geschäftsanforderungen und -möglichkeiten zu verstehen und in einem zweiten Schritt, die richtige technologische Lösung zu finden.«

Das Koenig & Bauer Customer Experience Center – für Druck- und Maschinenvorführungen, Anwendungstests, die Entwicklung neuer Technologien und für Schulungszwecke – konzentriert sich auf spezielle Bereiche der Faltschachtel-, Akzidenz- und Etikettenproduktion. Seit der Eröffnung des VariJET 106 Customer Experience Center führt Koenig & Bauer Durst fortlaufend Drucktests mit Kunden und Marken aus allen wichtigen Regionen durch: Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik. Erfolgreich getestete Anwendungen umfassen Kosmetika, Pharmazeutika, Produkte aus dem Gesundheitswesen und Lebensmittel.

Die VariJET 106 verarbeitet 5.500 B1-Bögen pro Stunde verarbeitet. Sie verwendet wasserbasierte Inkjet-Tinten (CMYK plus Orange, Grün und Violett), Primer und Beschichtungen, um höchste Druckqualität zu bieten und gleichzeitig aktuelle und zukünftige Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit zu erfüllen. Sie nutzt die standardmäßige Hochleistungsplattform Rapida 106 von Koenig & Bauer sowie Druckkopfelektronik, Inkjet-Know-how und Workflow- und RIP-Technologie von Durst. Dazu gehören Durst Analytics, Smartshop und Workflow.

Koenig & Bauer und Durst gaben 2019 erstmals bekannt, dass sie sich zusammengeschlossen und ein unabhängiges Joint-Venture-Unternehmen gegründet haben. Die VariJET 106 ist das erste Produkt, das von den beiden Unternehmen gemeinsam entworfen und entwickelt wurde. Ergänzt wird das Portfolio von Koenig & Bauer Durst durch die Delta SPC 130-Serie und die CorruJET 170-Serie für Wellpappenverpackungen.

Weitere Informationen: