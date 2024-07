Künstliche Intelligenz revolutioniert die Werbung

Künstliche Intelligenz verändert Werbung grundlegend, und das bereits seit Jahrzehnten. Sie beeinflusst nicht nur die Strategie und die Erstellung von Content wie Text, Bild und Video, sondern revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen mit Kunden interagieren. »Immer steht die Optimierung von Werbung im Mittelpunkt – das bedeutet, Werbung effizienter zu gestalten und somit mehr Kunden zu erreichen«, weiß Reinhard Pickl, Lehrgangsleiter an der Werbe Akademie des WIFI Wien, und betont: »KI sinnvoll zu nutzen, ist eine große Bereicherung, heißt aber auch, Ergebnisse immer wieder zu hinterfragen. Der Mensch ist das Maß aller Dinge ˗ die KI lässt uns über den Horizont blicken und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Es liegt an uns, wie wir sie nutzen. Entscheidendes Wissen dafür erhalten Studierende an der Werbe Akademie.«

Präzise Personalisierung und Automatisierung

KI ermöglicht eine beispiellose Personalisierung von Werbung. Durch die Analyse großer Datenmengen können KI-Algorithmen individuelle Nutzerpräferenzen erkennen und gezielt passende Werbeinhalte ausspielen. Dies erhöht nicht nur die Relevanz der Werbung für den Einzelnen, sondern auch die Effizienz der Kampagnen für Unternehmen. Automatisierte Systeme können zudem Kampagnen in Echtzeit optimieren, indem sie kontinuierlich Daten auswerten und darauf basierend Anpassungen vornehmen. Dies reduziert den manuellen Aufwand und beschleunigt den Entscheidungsprozess.

Darüber hinaus können mithilfe von KI schon im Vorfeld von Werbekampagnen Zielgruppen besser identifiziert werden und bessere Entscheidungsgrundlagen für die Strategieentwicklung herangezogen werden. »Hier ergeben sich durch die Anwendung von KI enorme Chancen: Kunden finden ein personalisiertes und ansprechendes Erlebnis vor. Sie werden in ihrer Lebenswelt abgeholt – genau dort, wo sie persönlich stehen. Werbung trifft so gezielt die Vorlieben und Interessen der Kunden«, ist Pickl überzeugt. Dies führt zu höherer Werbewirkung und einer besseren Rendite der Werbeausgaben.

Kreatives Potenzial der KI

Die Content-Erstellung profitiert ebenfalls von den Möglichkeiten der KI. Bei der Texterstellung können KI-Tools wie GPT-Modelle sehr rasch Texte erstellen, die sowohl informativ als auch sprachlich ansprechend sind. Diese Tools können nicht nur einfache Produktbeschreibungen, sondern auch komplexere Artikel und sogar kreative Geschichten generieren.

Für die Bild- und Videoerstellung gibt es KI-Systeme wie Adobe Firefly oder Midjourney, die visuelle Inhalte analysieren und entsprechend bearbeiten können. Beispielsweise können sie Bilder verbessern, Videos schneiden oder sogar komplett neue Inhalte erstellen. Auch Farbschemata, Komposition und Stil werden entsprechend den Vorlieben der Zielgruppe angepasst. Diese Technologien ermöglichen es, in kurzer Zeit hochwertige und vielfältige Inhalte zu produzieren, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind.

Die Zukunft der Werbung

Werbung wird in Zukunft von KI bestimmt. Diese Veränderungen erfordern eine Anpassung der Lehrinhalte in einschlägigen Fachausbildungen, so auch an der Werbe Akademie. Traditionelle Lehrpläne werden um digitale Kompetenzen erweitert, um den Studierenden das notwendige Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln. Dazu gehört ein grundlegendes Verständnis von KI und maschinellem Lernen sowie die Fähigkeit, mit entsprechenden Tools und Softwarelösungen umzugehen. Insbesondere das richtige „Prompten“ – also die Fragestellung an die KI – steht derzeit im Vordergrund.

»Praxisbezogene Ausbildungsmodule integrieren verstärkt den Einsatz von KI-gestützten Tools und den Umgang mit ihnen. Studierende lernen, wie man Daten analysiert und interpretiert, um personalisierte Werbekampagnen zu entwickeln. Zudem sammeln sie praktische Erfahrungen im Umgang mit KI-Anwendungen zur Content-Erstellung. Workshops und Projekte zielen darauf ab, kreative und technische Fähigkeiten zu kombinieren, um innovative Werbeinhalte zu produzieren«, so fasst Pickl die Anforderungen an Studierende an der Werbe Akademie zusammen.

Werbe Akademie Diplomlehrgang Advertising & Brand Communication: Start 2.9.2024

