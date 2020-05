Kreieren sie Ihr eigenes Papier

Konkret bedeutet das: 50 Papierfarben, jeweils in matt und metallic, sind kombinierbar mit 77 Prägungen in unterschiedlichen Papiergewichten. Das ermöglicht über 30.000 Kreationen von Gmund Papier. Der große Gestaltungsspielraum in den Kartongewichten eignet sich besonders für den Bereich Packaging. Hier wird man das passende Papier zur Marke.

Genauso dient das Tool zur Papierauswahl für große Auflagen von Broschüren oder Geschäftsberichten. Die Mindestbestellmenge liegt bei 200 kg pro Spezifikation. Das entspricht z.B. 3.000 Bogen 70 x 100 cm in 100 g/m2. Mit dem Creative System richtet sich Gmund Papier eindeutig an Papierprofis. Es ist übersichtlich gestaltet und führt in einfachen Schritten direkt zum eigenen Papier. In „Book 1“ wählt man das Basispapier aus, in „Book 2“ bestimmt man die Papierstruktur in matt oder metallic sowie die Grammatur. Von der Bestellung bis zur Auslieferung müssen 7 bis 10 Tage eingeplant werden.

www.gmund.com