Kreativität im Digitaldruck

Die Neuerungen bei der PrimeLink B9100 Serie umfassen optionale, übergroße Großraumzuführungen mit zwei Fächern, verfügbar sowohl als Standard- als auch als Vakuumzuführungsmodelle. Die Erweiterung steigert die Effizienz der Produktion, reduziert Papiernachladungen und minimiert Ausfallzeiten. Ein Software-Upgrade für den EX B9100 Series Print Server powered by Fiery soll einen klaren Vorteil für den sicheren und zuverlässigen Transaktionsdruck bringen. Die neue, optionale Funktion Job Vitals Light bietet darüber hinaus eine klare Übersicht des Auftragsstatus, die über die gesamten Produktionsfläche aus sichtbar ist.

In der FreeFlow Workflow Software steckt zwei neue interessante Features:

Core ist der neue PowerSplit Accelerator, der erkennt große oder komplexe Druckaufträge automatisch und teilt sie intelligent auf, um sie parallel zu verarbeiten. Dies reduziert Engpässe, erhöht den Durchsatz und optimiert die Gesamteffizienz des Workflows.Vision Connect bietet nun individuell anpassbare Datenberichte, neue Metriken zur Messung der Anlagenproduktivität sowie erweiterte Funktionen für prädiktive Wartung für mehr Geräte. Interaktive Visualisierungen ermöglichen einen tieferen Einblick in Betriebsdaten und unterstützen datenbasierte Entscheidungen.

»Diese neuen Funktionen stellen unseren Kunden mehr Transparenz, Effizienz und Intelligenz in ihren Abläufen zur Verfügung und helfen ihnen so, komplexe Produktionsherausforderungen zu meistern«, erklärt Terry Antinora, Senior Vice President und Head of Product and Engineering bei Xerox. »Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Lösungen und der Anerkennung kreativer Spitzenleistungen festigen wir unsere Position an der Spitze der nächsten Generation von Druckinnovationen.«

Zum siebten Mal vergibt Xerox die Best of the Best Awards for Print, mit denen kreative und handwerklich herausragende Drucklösungen ausgezeichnet werden, die digitale Technologien und spezielle Veredelungstechniken innovativ nutzen. Die Kategorien umfassen unter anderem Briefpapier, Verlagswesen, Direktwerbung, Verpackung, Beschilderung, funktionale Druckprodukte und Marketingmaterialien. Einreichungen sind ab sofort bis zum 19. September 2025 möglich. Die Gewinner werden am 23. Oktober 2025 live auf der Printing United bekannt gegeben und ausgezeichnet. Weitere Informationen über die Teilnahmeberechtigung und Einzelheiten zur Teilnahme sind erhältlich unter Xerox.com/bestofthebest.

»Unsere Kunden überraschen uns immer wieder mit ihrem Erfindungsreichtum und ihrer Kreativität«, sagt Lynn Bautista, Vice President und Leiterin des globalen Portfolio-Marketings bei Xerox. »Mit den Best of the Best Awards feiern wir diese Leistungen und geben einen inspirierenden Ausblick auf die Zukunft des Drucks.«

