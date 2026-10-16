Kreative Kontrolle braucht mehr als einen Prompt

Itay Schiff, Co-Founder von Weavy und Chief Creative Officer von Figma Weave, erklärt, warum sich kreative Arbeit deshalb zunehmend vom einzelnen Prompt weg und hin zu sichtbaren, wiederverwendbaren Workflows entwickelt.

GRAPHISCHE REVUE: Generative KI arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten, während professionelle De-signer*innen häufig ein sehr hohes Maß an Präzision benötigen. Wo siehst du das Spannungsfeld zwischen diesen beiden Anforderungen?

Itay Schiff: Was mich an generativer KI von Anfang an fasziniert hat, war die Geschwindigkeit, mit der man Ideen erkunden kann. Man beschreibt eine Idee und bekommt innerhalb weniger Sekunden ein Ergebnis. Das war unglaublich spannend, weil man plötzlich Richtungen einschlagen konnte, an die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hätte. Und ich schätze dieses Überraschungsmoment nach wie vor sehr. Manchmal ist das Ergebnis nicht besser als das, was man selbst im Kopf hatte, aber es ist »anders genug«, um einen zum Nachdenken zu bringen: Was kann ich aus dieser Richtung mitnehmen?

Gleichzeitig war ich durch meinen Hintergrund in Design und Postproduktion ein sehr hohes Maß an Kontrolle gewohnt. Vielleicht möchte man einen Winkel, einen Schnitt oder die Komposition verändern oder nur die Beleuchtung eines ganz bestimmten Elements. Bei einem probabilistischen System ist eine solche Kon-trolle nicht selbstverständlich. Für Designer sind aber genau diese Details entscheidend.

Es geht deshalb nicht darum, das Unerwartete aus der KI zu eliminieren. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, diese kreative Offenheit zu bewahren und den Menschen gleichzeitig genügend Kontrolle zu geben, um mit den Ergebnissen tatsächlich weiterarbeiten zu können. Wir betrachten den Output der Modelle als Ausgangsmaterial – ähnlich wie das Rohmaterial eines Drehs – und arbeiten von dort aus weiter.

Ist das auch der Grund, warum ein Prompt allein für professionelle kreative Arbeit häufig nicht ausreicht?

Ja. Ein Prompt eignet sich hervorragend, um sehr schnell zu einem ersten Ergebnis zu gelangen. Das Problem beginnt, wenn man daran weiterarbeiten möchte. Wenn jede neue Iteration bedeutet, alles erneut in Textform erklären zu müssen, wird es schwierig, vor allem für Menschen, die primär visuell denken und arbeiten.

Das war für uns anfangs eine der größten Frustrationen. Wir waren es gewohnt, visuell zu arbeiten und wesentlich direktere Kontrolle über einzelne Elemente zu haben. Mit Weave begannen wir deshalb, den Prozess anders zu denken: Anstatt alles in einem einzigen Prompt verschwinden zu lassen, lässt sich die Arbeit aus einzelnen Nodes aufbauen. Die einzelnen Schritte bleiben erhalten. Man kann zurückgehen, einen bestimmten Teil verändern und sehen, was passiert, ohne alles andere neu aufbauen zu müssen. Das ähnelt sehr stark meiner früheren Arbeitsweise im Bereich Visual Effects. Wir haben Prozesse bewusst so aufgebaut, dass wir, wenn ein Kunde, eine Regisseurin oder ein Art Director mit einer Änderung zurückkam, gezielt zu einem bestimmten Punkt im Workflow zurückkehren konnten, anstatt wieder von vorne beginnen zu müssen.

Was verändert sich, wenn diese einzelnen Schritte sichtbar und editierbar werden?

Man sieht den Prozess plötzlich beinahe so vor sich wie den eigenen Gedankengang. Und sobald die einzelnen Schritte sichtbar sind, kann man gezielt zu bestimmten Punkten zurückkehren. Man kann beispielsweise die Komposition beibehalten und nur das Licht verändern, denselben visuellen Look auf ein anderes Bild übertragen oder an einer bestimmten Stelle abzweigen und eine völlig andere Richtung ausprobieren.

Genau auf diese Weise arbeite ich persönlich sehr gerne mit KI: Man kann sie an einem bestimmten Punkt dazu nutzen, eine Annahme infrage zu stellen, und dann sehen, wohin das führt. Entscheidend ist, dass die bereits geleistete Arbeit dabei nicht verloren geht. Die einzelnen Schritte bleiben bestehen und man selbst entscheidet, an welcher Stelle man eingreifen möchte.

Generative KI kann nahezu unbegrenzt viele Varianten produzieren. Warum führt mehr Output nicht automatisch zu besserer kreativer Arbeit?

Weil es immer einfacher wird, etwas zu produzieren – aber nicht einfacher, zu erkennen, was wirklich gut ist. Wenn man zwanzig oder hundert Varianten generieren kann, sagt einem das noch lange nicht, welche davon die richtige ist. Dafür braucht es weiterhin Urteilsvermögen. Man muss die visuelle Sprache verstehen, den Kontext, den Zeitgeist und das Ziel, das man eigentlich erreichen möchte. Je einfacher die Produktion wird, desto wichtiger werden diese Fähigkeiten.

Umso wichtiger bleiben eine unverwechselbare Handschrift, ein eigener Stil und das Talent hinter der Arbeit. KI kann mehr Möglichkeiten eröffnen, aber irgendjemand muss immer noch entscheiden, welche Richtung es wert ist, weiterverfolgt zu werden. Dahinter steckt noch ein anderer Gedanke, der mich sehr beschäftigt: KI macht immer mehr Schritte im kreativen Prozess überflüssig. Man kann heute sehr schnell zu einem Ergebnis gelangen, das bereits fertig aussieht, ohne die Schritte zu durchlaufen, die früher dazu führten.

Zum Teil ist das ein Segen. Es gibt keinen Grund, an aufwendigen Arbeitsschritten festzuhalten, nur weil wir sie lange als Teil des Handwerks betrachtet haben. Repetitive Produktionsaufgaben, Nachbesserungen, Größenanpassungen oder Formatierungen – all das kann die Maschine übernehmen.

Aber nicht jede Friktion ist Arbeit. Ein Teil davon ist Denken. Die Zeit, in der man noch nicht weiß, wohin es geht, in der man seine Meinung ändert, schlechte Versionen produziert und etwas entdeckt, das man ursprünglich gar nicht geplant hatte. Genau diese Arbeitsschritte geben Menschen oft als Erstes an die Maschine ab, weil sie die schwierigen sind. Gleichzeitig sind es aber auch die Schritte, in denen die eigentliche Autorenschaft entsteht. Ein Modell kann innerhalb von Sekunden etwas Hochglanzpoliertes produzieren. Aber etwas zu generieren, ist noch keine Autorenschaft. Ein Ergebnis kann schnell, beeindruckend und technisch vollkommen ausgearbeitet sein und trotzdem nur mittelmäßig.

Node-basierte Workflows können auf den ersten Blick sehr technisch wirken. Müssen Designer*innen künftig also zu Workflow Engineers werden?

Nicht jeder muss selbst den komplexesten Workflow entwickeln. Und ich glaube auch nicht, dass jeder kreative Mensch automatisch Freude daran hat, den eigenen Prozess in Form von Nodes vor sich zu sehen. Für manche Künstler kann das sehr technisch wirken.

Ich glaube allerdings, dass das Entwickeln von Workflows zu einer wichtigen neuen kreativen Kompetenz wird. Gleichzeitig sollten Kreative weder die Terminologie des Machine Learning lernen noch sich mit den technischen Unterschieden zwischen einzelnen Modellen auseinandersetzen müssen. Ein Workflow kann verschiedene Foundation Models miteinander verbinden, während sich die Person, die ihn verwendet, weiterhin auf die kreativen Entscheidungen konzentrieren kann.

Wenn eine Person in einem Team versteht, wie sich ein Prozess aufbauen lässt, kann sie diesen so aufbereiten, dass andere nur noch wenige Einstellungen verändern müssen. Wir sehen bereits Teams, die wiederkehrende Aufgaben analysieren, entsprechende Workflows entwickeln und diese anschließend über einfachere Tools einer viel größeren Zahl von Menschen zugänglich machen. Das ist wirkungsvoll, weil die Komplexität im Hintergrund bleiben kann, während der Prozess wiederverwendbar wird.

Verändert das auch die Rolle von Designer*innen? Gestalten sie zunehmend nicht nur einzelne Ergebnisse, sondern auch die dahinterstehenden Workflows?

Ich glaube, dass die Entwicklung von Workflows für Menschen, die visuelle Inhalte erstellen, zu einer wirklich wichtigen Fähigkeit werden wird. Das bedeutet nicht, dass plötzlich jeder zum Engineer wird. Vielmehr geht es darum, bewusster über den eigenen Prozess nachzudenken: Wo liegen die wichtigen Entscheidungen? Wo brauche ich Kontrolle? Wo kann ich Raum für Exploration lassen? Und wo brauche ich Grenzen?

Kreative Menschen brauchen Freiheit, aber völlige Freiheit ist nicht immer hilfreich. Das kenne ich von mir selbst: Gebt mir völlige Freiheit, und ich mache gar nichts. Ich brauche Rahmenbedingungen. Ein guter Workflow kann diese Rahmenbedingungen bieten und gleichzeitig genügend Raum lassen, um zu experimentieren, die Richtung zu ändern und etwas Unerwartetes zu entdecken. Kreative Arbeit braucht einen offenen Modus, in dem man erkundet und sich erlaubt, noch nicht zu wissen, wohin die Reise geht. Und sie braucht einen geschlossenen Modus, in dem man Entscheidungen trifft, Strukturen schafft und diese Entscheidungen in etwas Wiederholbares überführt. Mit einem Workflow legt man selbst die Grenze zwischen diesen beiden Modi fest.

Vollständige Automatisierung, vollständige manuelle Kontrolle – oder genau die Mischung, die man tatsächlich braucht. Im Grunde beantwortet jeder Workflow dieselbe Frage: Was bin ich bereit festzulegen und was muss offenbleiben, weil genau dort die Bedeutung noch entsteht? Überlass der Maschine die Teile, die dir nicht wichtig sind. Behalte dir das Wahrnehmen, das Entscheiden und das Risiko vor.

Itay, Danke für das Gespräch!