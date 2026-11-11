KPS übernimmt Verpackungsgeschäft von Mayr-Melnhof

Nach dem Vollzug soll KPS 70 Prozent an einer neu gegründeten Holdinggesellschaft halten. Die MM Gruppe bleibt mit 30 Prozent beteiligt. Das Geschäft umfasst die Bereiche Food & Premium Packaging, ausgenommen Iran und Tunesien, sowie Pharma & Healthcare Packaging. Werden bestimmte Ergebnisziele für 2027 verfehlt, kann der Anteil der MM Gruppe ohne weiteren finanziellen Ausgleich auf bis zu 20 Prozent sinken.

Nach Abzug der für die Minderheitsbeteiligung veranschlagten Investition von rund 400 Millionen Euro rechnet die MM Gruppe beim Vollzug mit Barerlösen von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro. Die endgültige Höhe hängt unter anderem von Steuern, Kaufpreisanpassungen und dem Zeitpunkt des Abschlusses ab. Nach der Transaktion erwartet die Gruppe eine Nettoliquidität von 800 bis 900 Millionen Euro.

Sonderausschüttung von bis zu 600 Millionen Euro geplant

Die MM Gruppe will die Erlöse zum Abbau der Finanzverschuldung, für strategische Vorhaben und mögliche Ausschüttungen nutzen. Nach dem Abschluss plant sie eine Sonderausschüttung von 500 bis 600 Millionen Euro. Diese hängt von den erforderlichen Beschlüssen, den rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie der Geschäftslage zum jeweiligen Zeitpunkt ab.

Der Aufsichtsrat der MM Gruppe hat der Transaktion zugestimmt. Für den Vollzug sind noch gesellschaftsrechtliche und behördliche Genehmigungen erforderlich. In Frankreich steht der Erwerb zudem unter dem Vorbehalt der Konsultation der Arbeitnehmervertretungen. Nach Abschluss will die MM Gruppe ihre Minderheitsbeteiligung nach der Equity-Methode bilanzieren.

Peter Oswald, CEO der MM Gruppe, kommentiert den Verkauf folgendermaßen: »In den vergangenen Jahren haben wir bei MM Packaging erhebliches Wachstum und Wert für unsere Aktionäre geschaffen. Diese Transaktion wird es dem Geschäft ermöglichen, unter der Leitung von KPS, einem führenden Private-Equity-Investor in Fertigungs- und Industrieunternehmen, weiter zu wachsen. Unsere verbleibende Beteiligung von 30 % wird es der MM Gruppe ermöglichen, an der künftigen Wertschöpfung teilzuhaben. Als europäischer Marktführer im Faltschachtelkarton wird unser Board & Paper-Geschäft zu einem unabhängigen Lieferanten der Verpackungsindustrie. Nach der Transaktion wird die MM Gruppe über eine starke Bilanz und die finanziellen Mittel verfügen, um ihr Geschäft organisch und durch gezielte Akquisitionen und Partnerschaften weiterzuentwickeln. Gleichzeitig planen wir eine erhebliche Sonderausschüttung an unsere Aktionäre.«

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