Kornit Digital – ein System für nahezu alle Stoffarten

Kunden können damit nahezu alle Stoffarten mit einem einheitlichen Produktionssystem verarbeiten und dabei höchste Qualität, Langlebigkeit und eine industrielle Produktivität gewährleisten. Das Karbon Shield Verfahren von Kornit ermöglicht die direkte Bedruckung von Polyester- und sublimierten Textilien und beseitigt gleichzeitig die Herausforderungen der Farbstoffmigration, die die Möglichkeiten der digitalen Produktion bisher eingeschränkt haben. Dadurch erweitern sich die Anwendungsmöglichkeiten erheblich, während gleichzeitig die Abläufe vereinfacht und die Effizienz gesteigert werden.

Das System wurde bereits durch umfangreiche Produktion mit mehreren führenden globalen Kunden in Europa und Nordamerika validiert. Erste Anwender berichten von außergewöhnlicher Druckqualität, hervorragender Haptik, vereinfachten Abläufen und der Möglichkeit, völlig neue Geschäftsbereiche zu erschließen, die mit bestehenden digitalen Technologien zuvor schwer oder gar nicht zu bedienen waren.

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