Kornit Digital auf der New York Fashion Week

Kornit Digital Ltd. koperiert mit den Modedesignern threeASFOUR. Die neue Kollektion Kundalini, die bei der New York Fashion Week präsentiert wurde, stellt die außergewöhnlichen kreativen Möglichkeiten für Designer in der Modebranche, die Farben- und Formenpracht und die herausragende Qualität unter Beweis, die sich mit den nachhaltigen On-Demand-Textildrucktechnologien von Kornit erzielen lassen.

threeASFOUR wurde 2005 gegründet und hat sich einen Namen für die Kombination von innovativer Technologie mit traditioneller Handwerkskunst gemacht. Die daraus entstehenden Kreationen sind Mode und Kunst zugleich. Die komplexen Designs in der Kundalini-Kollektion zeigen den Wert der innovativen und bahnbrechenden Technologie von Kornit und das Potenzial des digitalen Textildrucks für die Modebranche. Die gesamte Produktion wurde mit der MAX-Technologie von Kornit hergestellt, die völlig neue digitale Dekorations- und Designmöglichkeiten bietet. Dadurch konnten die Designzyklen auf nur wenige Tage – in einigen Fällen sogar auf Stunden – verkürzt werden, was bei der konventionellen Herstellung von Textilien schlichtweg unmöglich ist.

„Wir haben unsere Marke darauf aufgebaut, konventionelle Grenzen zu überwinden, den sozialen Fortschritt voranzutreiben, Mode mit Natur zu vereinen und technische Innovationen auszuprobieren“, so Adi Gil, Creative Director bei threeASFOUR. „Kornit Digital und uns eint die Vision von ökologisch sinnvoller und nachhaltiger Mode. Dieses Ziel können wir mit den Technologien von Kornit Digital erreichen, die von Grund auf für nachhaltige Modeproduktion ausgelegt sind. Wir sind begeistert von der grenzenlosen Designfreiheit, die die On-Demand-Produktionslösungen von Kornit der Modeindustrie bieten. Dadurch können wir den Bekanntheitsgrad unserer Marke steigern und unser Profil im Markt schärfen.“

Die On-Demand-Lösung von Kornit Digital hat einen weitaus geringeren Wasser- und Energieverbrauch und erzeugt weitaus weniger Treibhausgase als herkömmliche analoge Produktionsverfahren. Als Grundstein für ein effizientes Mikrofabrik-Modell verwendet die Technologie von Kornit sichere und nachhaltige Verbrauchsmaterialien für die Produktion vor Ort. Dadurch erübrigen sich der logistische Aufwand, die Risiken, die mit multinationalen Lieferketten einhergehen, und die Markteinführung wird beschleunigt.

