Koopmann media investiert in den B2+-Inkjetdruck

Die Entscheidung für die AccurioJet 30000 ist eine Reaktion auf den Wandel im Druckmarkt, in dem klassische Offset-Technologie in wirtschaftlicher Hinsicht zunehmend an Grenzen stößt. »Der Markt für Druckprodukte verändert sich sehr schnell. Die Bestellmengen werden kleiner, gleichzeitig steigen die Anforderungen an Individualisierung und Reaktionsgeschwindigkeit«, sagt Markus Duhme, Geschäftsführer von koopmann media. »Ein Kunde benötigt vielleicht 100.000 Stück, aber in 200 unterschiedlichen Versionen. Das können wir im Offsetdruck wirtschaftlich nicht leisten.« Mit der Investition geht koopmann media nun einen deutlichen Schritt in Richtung digitaler Printproduktion. Das Unternehmen schafft damit die Grundlage, um Kundenwünsche auch künftig flexibel, qualitativ hochwertig und vor allem wirtschaftlich zu erfüllen.

Gute Gründe für eine Investition in die AccurioJet 30000

Für koopmann media waren mehrere Faktoren kaufentscheidend. Dazu gehören die konstante Druckqualität, eine geringe Makulatur, kurze Rüstzeiten, der niedrige Verbrauch von Strom und Tinte sowie die hohe Ausfallsicherheit. Hinzu kommt die Möglichkeit, auch dicke Bedruckstoffe bis 0,6 Millimeter zu verarbeiten. Damit schafft die AccurioJet 30000 die Voraussetzungen für eine herausragende Produktion kleiner und differenzierter Auflagen. Gleichzeitig eröffnet das System neue Spielräume für Spezialanwendungen und neue Geschäftsfelder.



»Mit der AccurioJet 30000 unterstützen wir Druckdienstleister dabei, hochwertige und variantenreiche Produktionen wirtschaftlich umzusetzen“, sagt Mirko Pelzer, Offering Manager Deutschland und Österreich bei Konica Minolta Business Solutions. „Koopmann media zeigt mit dieser Entscheidung, wie sich moderne Inkjet-Technologie strategisch nutzen lässt, um flexibler zu produzieren, schneller auf Kundenanforderungen zu reagieren und neue Potenziale im Druck zu erschließen.“

Ein konkretes Wachstumsfeld sieht das Unternehmen in der individualisierten Produktion von Pflanzensteckern für die grüne Branche. Hier spielt das neue Inkjet-System seine Stärken in puncto Materialflexibilität und wirtschaftlicher Produktion kleiner und differenzierter Auflagen aus. Zugleich beschleunigt der digitale Workflow die Fertigung. Traditionelle Arbeitsschritte wie die Belichtung von Druckplatten entfallen. Das spart Zeit und unterstützt eine schnellere Umsetzung variantenreicher Produktionen.

Signal für die Zukunft von Print

Koopmann media verbindet die Investition nicht nur mit wirtschaftlichen Vorteilen, sondern auch mit einer klaren Zukunftsperspektive für den Spezialdruck. »Wer investiert, hat auch Ideen, wie es weitergeht, hat eine Vision für die Zukunft«, erläutert Markus Duhme. »Umgekehrt wirkt sich so eine Investition sowohl auf Mitarbeitende als auch auf Kunden aus: Hier passiert etwas Positives, es herrscht Zuversicht. Die Menschen bekommen einen Kick, mitzumachen und noch mehr Ideen einzubringen. Eine neue Maschine weckt auch Fantasie. Ich glaube jedenfalls an die Zukunft von Print.«

