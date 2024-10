Konica Minolta: Professional Printing Innovation Days

Unter dem Motto »Print geht immer« zeigen Konica Minolta und die Initiative WE.LOVE.PRINT mit weiteren gemeinsamen Partnern faszinierende Druckeffekte, Veredelungen und High Quality Printing. In der Firmenzentrale von Konica Minolta Business Solutions Deutschland in Langenhagen findet dieses Motivationsevent mit Vortragsprogramm am Dienstag, 29. und Mittwoch, 30. Oktober statt.