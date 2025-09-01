Konica Minolta feiert 20 Jahre bizhub mit exklusiver Limited Edition

Seit ihrer Einführung im Jahr 2005 steht die Marke bizhub für intelligente Arbeitsplatzlösungen, die Druck, Digitalisierung, Sicherheit und Cloud-Services nahtlos miteinander verbinden. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, Geschäftsprozesse zu optimieren und den Zugriff auf Informationen zu erleichtern. Mit dem Jubiläum blickt Konica Minolta zugleich nach vorn und bekräftigt sein Engagement für kontinuierliche Innovation und kundenzentrierte Lösungen in einer sich stetig wandelnden Arbeitswelt.

»Die Marke bizhub steht für weit mehr als Drucken – sie steht für 20 Jahre Neugestaltung moderner Arbeitswelten«, sagt Bernd Ehm, Portfolio Manager bei Konica Minolta. »Mit diesem limitierten Angebot möchten wir unseren Kunden danken und diesen Meilenstein gemeinsam feiern.«

Zur Feier dieses Jubiläums bietet Konica Minolta eine exklusive Sonderedition des bizhub C361i zu einem attraktiven Preis an – und das für einen Zeitraum von 20 Wochen. Die Aktion umfasst zudem eine spezielle Konfiguration, die sowohl Leistung als auch Bedienkomfort verbessert. Dazu gehören ein Dual-Scan-Dokumenteneinzug für effiziente Digitalisierung, eine Papierzufuhr mit hoher Kapazität für unterbrechungsfreie Abläufe, ein Mediensensor für optimale Druckqualität sowie integrierte i-Options wie OCR zur Konvertierung in Office-Formate und Antivirus-Funktionen für mehr Sicherheit.