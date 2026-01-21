Konica Minolta erweitert Finishing-Portfolio

Der ColorCut SC7100 Pro-T ist eine digital gesteuerte Schneideeinheit für den On-Demand-Einsatz. Entwickelt für hochvolumige Produktionsumgebungen, ermöglicht er vollautomatisches Schneiden, Rillen und Perforieren mit höchster Präzision und Geschwindigkeit. Das System verfügt dazu über eine Tangential-Rilltechnologie – laut Konica Minolta ein wesentlicher Fortschritt in der Rilltechnik. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ziehrillverfahren nutzt die tangentiale Rillung ein präzisionsgesteuertes Werkzeug, um sauberere und exaktere Rillen zu erzeugen. Dies eröffnet kreative Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich anspruchsvoller Verpackungen und hochwertiger Falzarbeiten.

Strategische Erweiterung des Finishing-Angebots

Werden die ColorCut-Systeme über Konica Minolta bezogen, profitieren Druckereien und Verpackungshersteller von der nahtlosen Integration in den AccurioPro Flux-Workflow. Dank dieser Integration können Anwender nun gleichzeitig ein druckfertiges PDF und ein spezielles ColorCut-PDF erzeugen – ganz ohne den Umweg über Adobe Illustrator. Mit der enthaltenen ColorCut PDF Interpreter-Lizenz ist die ColorCut-Software in der Lage, alle Schnittlinien und Aktionen, die im Flux-generierten PDF definiert sind, direkt zu interpretieren. Dieser optimierte Workflow macht die Weiterverarbeitung einfacher, schneller und präziser.

»Die Produkteinführung markiert eine strategische Erweiterung des Finishing-Portfolios von Konica Minolta und unterstreicht unser Engagement, modernste Lösungen bereitzustellen, die unseren Kunden ermöglichen, ihre Produktionsabläufe flexibler und effizienter zu gestalten«, sagt Mert Kaan Akdenizli, Portfolio Manager Professional Printing bei Konica Minolta.

Partnerschaft mit Zukunft

Der Verkaufsstart des ColorCut SC7100 Pro-T unterstreicht zudem die enge und kontinuierliche Partnerschaft zwischen Konica Minolta und der Plockmatic Group.