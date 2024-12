Kolbus hat einen neuen Eigentümer

Über den Kaufpreis und weitere Details zu den vertraglichen Vereinbarungen wurde Stillschweigen vereinbart. Bestandteil der Transaktion ist zudem die Option zur Übernahme aller relevanten Auslandstochtergesellschaften in den USA, Großbritannien, China und Europa; diese Gesellschaften befanden sich nicht in einem Verfahren und verbleiben demnach voraussichtlich in der Gruppe.

Sanierungsmaßnahmen wurden umgesetzt

In den vergangenen Monaten führte Kolbus einen M&A-Prozess durch. Dabei konnte sich die Max Valier Holding GmbH mit dem besten Angebot durchsetzen. Das Erwerberkonzept sieht notwendige Personalmaßnahmen vor, da die Kosten an das in den letzten Jahren deutlich geringere Umsatzniveau angepasst werden müssen. Durch die Übernahme bleiben insgesamt rund 340 Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten. Den weiteren, derzeit noch beschäftigten Mitarbeitern muss hingegen gekündigt werden. Hierzu wurden möglichst sozialverträgliche Lösungen in Abstimmung mit dem Betriebsrat erarbeitet und Vereinbarungen abgeschlossen werden. Weitere Sanierungsschritte waren die Schließung der Produktion in Großbritannien sowie die Aufgabe des Standortes in Krostitz; die Produktion wird jeweils nach Rahden verlagert und am dortigen Standort konzentriert, was zu einer erheblichen Kostenreduktion beiträgt. Das laufende, operative Geschäft konnte stabilisiert werden. Das Unternehmen aus Ostwestfalen und produziert Deckenmaschinen, Flexodruck-Rotationsstanzen und Verpackungssysteme.

Geschäftsführer und Partner Hannes Mahlknecht sowie Franco Nocera von der Max Valier Holding betonen: »Die Übernahme ist eine strategisch sehr wertvolle Ergänzung für unser Portfolio. Mit dem Maschinenbau und der Gießerei passt Kolbus sehr gut zu uns. Im Jahr 2025 kann Kolbus sein 250-jähriges Bestehen feiern. Wir wollen das Unternehmen langfristig halten und auf die Erfolgsspur zurückführen.«

Industrieholding spezialisiert auf Entwicklung von mittelständischen Unternehmen

Die Max Valier Holding ist spezialisiert auf den Erwerb und die Entwicklung von mittelständischen Ingenieur-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen aus dem gewerblichen und industriellen Bereich. Zu den Portfolio-Unternehmen der Gruppe gehören das Maschinenbauunternehmen Boehm Group, der Rohrleitungsspezialist Schuck Group, der Leichtbaukomponentenhersteller ETM International sowie Dalex, ein renommierter Hersteller mit über 100 Jahren Erfahrung in der Widerstandsschweißtechnik. In den vier Gruppenunternehmen arbeiten weltweit rund 1.000 Mitarbeiter.