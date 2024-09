»Kokettieren mit allen Sinnen«

Was war die erste Inspiration des Kunsthistorikers für die Biografie des Künstlers, der mit »One Minute Sculptures« der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde? Wie entstanden daraus die Idee und letztendlich eine Biografie, die einen tiefen Einblick in das Werk und das Leben Erwin Wurms gewährt? Spannend ist auch zu hören, wie das passende grafische Konzept entwickelt wurde, welche Ansprüche es an die Lithografie gab und warum man sich für die gewählten Materialien entschied.