Kokettieren mit allen Sinnen: Resonanz als Gemeinschaftswerk

Im Gespräch mit dem renommierten Wiener Grafikdesigner Willi Schmid, der Belvedere-Publikationsmanagerin Eva Lahnsteiner und den Druckspezialisten Johannes Fauland (Druckerei Gerin) und Reinhard Gugler (gugler*) wurde deutlich, dass außergewöhnliche Bücher nicht durch einzelne Entscheidungen entstehen, sondern durch das Zusammenspiel vieler Beteiligter. Moderiert von Erika Pfaffinger, Marketingleiterin von Salzer Papier, und Nadja Scherer, Geschäftsführerin von Peyer Cover, zeichnete die Runde den Entstehungsprozess eines Buches von der ersten Idee bis zum fertigen Werk nach.

Anhand konkreter Kunstpublikationen wurde erläutert, wann die unterschiedlichen Akteure in den Prozess einsteigen, welche Aufgaben sie übernehmen und wie eng Gestaltung, Produktionsmanagement, Papierwahl, Druck und Weiterverarbeitung miteinander verflochten sind. Die Gäste erhielten dabei nicht nur Einblicke in gestalterische und technische Entscheidungen, sondern auch in Herausforderungen, Kompromisse und die eine oder andere Anekdote aus dem Berufsalltag. Selbst über Fehlversuche und unerwartete Hürden wurde offen gesprochen.

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Besonders anschaulich zeigte dies der Ausstellungskatalog »Mehr als Charakterköpfe« des Künstlers Franz Xaver Messerschmidt. Themen wie die Zweisprachigkeit des Werks, die Wahl der Typografie, die Entscheidung für das Vorsatzpapier oder der zweifache Druck des Umschlags zur Erreichung der gewünschten Farbsättigung machten sichtbar, wie viele Details zur Wirkung eines Buches beitragen.

Begleitend lud eine Ausstellung ausgewählter Printprojekte zum Entdecken und Diskutieren ein. Der Abend bot zudem Gelegenheit, die vertiefte Partnerschaft zwischen Salzer Papier und Peyer Cover zu feiern. Beim traditionellen Buffet klang die Veranstaltung schließlich in angeregten Gesprächen aus und bestätigte einmal mehr, dass Resonanz dort entsteht, wo Inhalt, Gestaltung, Material und Handwerk aufeinandertreffen.

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