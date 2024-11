Koenig & Bauer und ACTEGA verlängern Partnerschaft

Teil dieser Erfolgsgeschichte ist auch die seit mittlerweile acht Jahren andauernde Entwicklungspartnerschaft zwischen Koenig & Bauer und ACTEGA. Mit Wirkung zum 1. November haben beide Unternehmen ihre Kooperation erneut um drei Jahre verlängert. Wie bisher beziehen sich die wesentlichen Punkte der Zusammenarbeit auf Themen wie:

Bereitstellung von Starter-Kits zur Inline-Veredelung für die Inbetriebnahme von Rapida-Neumaschinen

eine Vereinbarung zur Qualitätssicherung und gemeinsame Weiterentwicklung der Vertragsprodukte

gemeinsame Marketingmaßnahmen z.B. im Rahmen von Fachmessen, Anwenderevents, Druckdemonstrationen sowie Produktion von Druckmustern

Jan Franz Allerkamp, Head of Business Line Paper & Board bei ACTEGA: »Mit der Verlängerung der Kooperation setzen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Gemeinsam definieren wir Maßstäbe in den Bereichen Druckleistung und Lackveredelung für hochwertige Verpackungen und Druckerzeugnisse. Zusammen mit Koenig & Bauer bringen wir Nachhaltigkeit und Veredelung in Einklang.« Dirk Winkler, Prokurist und Bereichsleiter Verfahrens- und Drucktechnik sowie Produktmanagement bei Koenig & Bauer Sheetfed: »In den vergangenen Jahren haben wir in der Zusammenarbeit mit ACTEGA eine ganze Reihe an Veredelungstechnologien vorangetrieben. Ich freue mich darauf, dass dieser Prozess, der unseren Anwendern unmittelbar nützt, fortgesetzt wird.«

