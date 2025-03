Koenig & Bauer treibt Neuausrichtung des Konzerns voran

Zum 1. Dezember 2024 hat Christian Steinmaßl die Leitung verschiedener Bereiche des Segments Special & New Technologies übernommen und das Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems wird seit 1. Februar 2025 von Markus Weiß verantwortet. Er tritt damit die Nachfolge von Ralf Sammeck an, der im Juni 2025 in den Ruhestand gehen wird.

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung hat Christoph Müller bekanntgegeben, dass er im Rahmen des Generationenwechsels sein Amt als Vorstandsmitglied zum 31. März 2025 auf eigenen Wunsch niederlegt. Dies ist ein weiterer Schritt der angestrebten perspektivischen Verkleinerung von ursprünglich fünf auf künftig zwei Vorstände.

Bereits Mitte 2024 übergab Müller die Position des CEO der Digital & Webfed AG & Co. KG an Philipp Zimmermann, um sich als Vorstandsmitglied verstärkt auf den Ausbau von Technologien und Partnerschaften im Bereich Digitaldruck zu konzentrieren. Um seine langjährige Expertise sowie das über Jahrzehnte gewachsene internationale Netzwerk zu Kunden und Partnern weiterhin für Koenig & Bauer nutzbar zu machen, wird er Koenig & Bauer zukünftig als Berater unterstützen.

Christoph Müller hat eine entscheidende Rolle bei der Transformation vom traditionellen Tiefdruck hin zum modernen Hochleistungs-Digtaldruck gespielt. Sie war nicht frei von Herausforderungen und spiegelte den Balanceakt zwischen Innovation und den dafür notwendigen Investitionen wider. Unter seiner Führung wurden wegweisende Projekte angestoßen, die das Unternehmen in den Bereichen Verpackungs- und Digitaldruck vorangebracht haben.

Daraus ist unter anderem iDigitaldruckmaschine RotaJET, die neben dem Verpackungs- und Buchdruck auch den industriellen Hochleistungsdruck bei Dekoren und Getränkekartonagen bedient. Zudem führte sein langjähriges Netzwerk zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit HP, bei der die Produkte PageWide T1190, T700 und T500 entstanden sind. Neben diesen Partnerschaften spielte der Anteilserwerb an Celmacch eine wichtige Rolle beim Einstieg in den Wellpappendirektdruck.

Christian Steinmaßl übernimmt ab dem 31. März 2025, als Mitglied der Konzernleitung, zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgabenbereichen der Industrial, Vision & Protection, Kyana sowie dem Konzerneinkauf die Verantwortung für den Bereich Digital & Webfed innerhalb des Segments Special & New Technologies.

»Es liegen große Chancen vor uns, wie z.B. unser Flexo-Rollendruck Geschäft in neuen Marktsegmenten breiter aufzustellen. Ebenso freue ich mich auf spannende Kundenprojekte zur RotaJET, um Trends und Anforderungen der Verpackungsindustrie über unsere hybriden Drucklösungen maßgeschneidert zu bedienen. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir die Druckproduktion und heben Potenziale im Rollendruck“, bekräftigt Christian Steinmaßl.

