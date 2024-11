Koenig & Bauer richtet Konzern neu aus

Die Verschlankung der Strukturen führt zu einer Reduzierung von bisher drei auf zwei Segmente: Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P) sowie Special & New Technologies (S&T). Im Fokus des Konzerns bleibt weiterhin der wachsende Verpackungsmarkt. Im Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems werden künftig alle bisherigen Aktivitäten des Segments Sheetfed fortgeführt. Zudem werden in diesem Segment aufgrund der starken technologischen- und kundenkreisübergreifenden Schnittmengen zwischen Faltschachtel- und Wellpappeproduzenten die gebündelten Wellpappeaktivitäten für die Chroma-Serie aus dem Joint-Venture Celmacch angesiedelt sein, die bisher dem Segment Digital & Webfed zugeordnet waren. Die Aktivitäten des Joint Venture Koenig & Bauer Durst bleiben weiterhin hier beheimatet.

Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems

In diesem Segment liegt der Schwerpunkt auf Komplettlösungen für die Wachstumsmärkte Faltschachtel- und Wellpappschachtel, d.h. von der Vorstufe zum Druck mit einem durchgängigen digitalen Workflow bis hin zur Weiterverarbeitung. Gerade im wachsenden Markt für Postprintlösungen, also Stanzen und Faltschachtelkleben bietet Koenig & Bauer damit als einziger Komplettanbieter seinen Kund*innen die gesamte Lösungsvielfalt in der Verpackungsproduktion an. Ein weiterer Schwerpunkt bleibt der Akzidenzdruck.

Dr. Andreas Pleßke, Vorstandsvorsitzender von Koenig & Bauer erklärt dazu: »Das oberste Prinzip der Aufstellung des Konzerns ist die Ausrichtung an den Kunden und Märkten sowie schnellere Entscheidungswege innerhalb der Geschäftsbereiche.« Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und CFO, Dr. Stephen Kimmich, ergänzt: “Die Bündelung der Faltschachtel- und Wellpappeaktivitäten in einem Segment ist unsere Antwort auf die Kundenbedürfnisse aufgrund der starken technologischen- und kundenkreisübergreifenden Schnittmenge dieser Gruppen. Damit entwickelt sich Koenig & Bauer weiter als »One-Stop-Shop« für Verpackungen aus Karton und Wellpappe.”

Segment Special & New Technologies

Dem Segment Special & New Technologies werden künftig die bisherigen Aktivitäten aus dem Segment Special (Sondermaschinen für den Banknoten- und Sicherheitsdruck, Systeme für die industrielle Kennzeichnung sowie Spezialanlagen für den Metall- und Glas/Hohlkörper-Direktdruck), sowie die verbleibenden Geschäftsbereiche des bisherigen Segments Digital & Webfed zugeordnet. Hierunter fallen die Sonderanwendungen des Verpackungsdrucks, vornehmlich der Rollendigital- und Flexo-Rollendruck wie auch der Zeitungsdruck. Ebenso wird die zwischen Koenig & Bauer und der Volkswagentochter PowerCo eingeleitete Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Trockenbeschichtung zur Batteriezellfertigung in dieses Segment integriert. Neue Anwendungen (Inspektionssysteme und Produktsicherheit) werden aus dem Wertpapierbereich in eine eigenständige Business Unit Vision & Protection ausgegliedert. Die Digital Unit, mit dem Schwerpunkt der Kyana-Portale und Produkte, bisher als Querschnittsfunktion in der Holding organisiert, wird als ein eigenständiger Geschäftsbereich des Segments S&T geführt werden. In diesem Bereich sind damit die digitalen Lösungen und Digitaldruckmaschinen der beiden bisherigen Segmente Digital & Webfed und Special beheimatet.

Den verschiedenen Anforderungen der jeweils unterschiedlichen Märkte wird mit dieser Aufstellung Sorge getragen. Die Geschäftseinheiten des Segments S&T werden jeweils von einer eigenständigen Geschäftsführung geleitet, die mit hoher unternehmerischer Autarkie schnell und kompetent reagieren kann.

Stärkung der Segmente und perspektivische Verschlankung des Vorstands

Die Koenig & Bauer AG als Holding verschlankt mit dieser Ausrichtung ihren Aufgabenumfang und verlagert mehr operative Aufgaben in die beiden Segmente. Neben den strategischen Konzernaufgaben wird der Schwerpunkt der Holding weiterhin in den Bereichen der Shared Services für alle Konzerntöchter liegen, unter anderem für IT, HR, IR, Kommunikation, Zentraleinkauf und Financial Services. Die Vorstände werden in die strategische Segmentführung eng eingebunden. Perspektivisch erlaubt das die Verschlankung des Vorstands auf einen CEO und CFO. Im Laufe des Jahres 2025 werden weitere Schritte der Neuaufstellung sukzessive umgesetzt.

Weitere Informationen: