Koenig & Bauer: Punktlandung 2025 und starker Auftakt 2026

»Wir erleben derzeit eine globale industrielle und politische Zeitenwende. Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten seit Ende Februar sind eine deutliche Erinnerung daran, dass Volatilität längst zum ‚New Normal‘ geworden ist«, erklärt der Vorstandsvorsitzende Dr. Stephen Kimmich. »Stabilität ist kein statischer Zustand mehr, auf den man sich verlassen kann. Vielmehr ist eine hohe organisatorische Reaktionsfähigkeit unerlässlich. Wir beweisen in dieser Phase, wie stabil Koenig & Bauer aufgestellt ist: Wir begegnen der Situation mit einem soliden Auftragsbestand von 970,6 Mio. € und der Erfahrung, Prozesse flexibel an die jeweilige Lage anzupassen. IMPACT als neuer strategischer Leitfaden definiert dabei unsere gemeinsame Stoßrichtung, um die Zukunft der Druckindustrie aktiv zu prägen und die operative Resilienz für das nächste Jahrzehnt zu sichern.“

Geschäftsjahr 2025: Punktlandung und positive Cashflow-Entwicklung

Koenig & Bauer erzielte einen Konzernumsatz von 1.302,4 Mio. € (Vj. 1.274,4 Mio. €). Die operative Ertragskraft verbesserte sich spürbar: Das operative EBIT stieg auf 36,6 Mio. € (Vj. 15,3 Mio. €), womit sich die operative EBIT-Marge auf 2,8 % erhöhte. Maßgeblich hierfür war auch der deutliche Rückgang der Sonderaufwendungen auf 5,3 Mio. € durch den weitgehenden Abschluss des Fokusprogramms »Spotlight«. Ein strategischer Schwerpunkt war die Verbesserung der Cash-Generierung: Im Schlussquartal erzielte Koenig & Bauer einen starken Mittelzufluss von 69,1 Mio. €, sodass sich für das Gesamtjahr ein positiver Free Cashflow von 7,2 Mio. € ergab.

Resilienz und operativer Turnaround in den Segmenten

Das Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P) verzeichnete einen leichten Umsatzanstieg auf 741,5 Mio. € (+0,9 %). Die operative Ertragskraft verbesserte sich hierbei deutlich; das operative EBIT stieg auf 25,0 Mio. € (Vj. 17,1 Mio. €). Der Auftragseingang zeigte sich mit 704,0 Mio. € nach dem von der drupa geprägten, sehr starken Vorjahr äußerst stabil. Im Segment Special & New Technologies (S&T) gelang eine erfolgreiche Weiterentwicklung mit einem operativen Turnaround: Das operative EBIT verbesserte sich signifikant auf 9,0 Mio. € (Vj. -15,4 Mio. €). Der Segmentumsatz wuchs deutlich um 6,8 % auf 596,0 Mio. €, maßgeblich getrieben durch Leistungsfortschritte bei Banknoten-Projekten und ein stabiles Servicegeschäft. Der erwartungsgemäße Rückgang beim Auftragseingang auf 558,4 Mio. € resultiert primär aus den historisch außerordentlich hohen Bestellungen der US-Bundesdruckerei im Vorjahr. Spezialmärkte und neue Technologien verzeichneten dabei eine erfreuliche Dynamik, was die breite Aufstellung des Segments bestätigt. Der Ende 2025 verabschiedete Leitfaden »IMPACT« löst die bisherige Strategie ab und zielt auf die Weiterentwicklung vom klassischen Maschinenbauer zum ganzheitlichen Technologieanbieter ab.

Ausblick 2026: Stabiler Geschäftsverlauf

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Koenig & Bauer eine Fortsetzung der operativen Stabilität. Mit Beginn des Jahres 2026 wurde die Guidance vom operativen EBIT auf das operative EBITDA umgestellt. »Wir haben 2025 eine weitere erfolgreiche Profitabilitätssteigerung erzielt«, betont Dr. Alexander Blum, CFO von Koenig & Bauer. »Gleichzeitig unterstreicht der positive Jahresauftakt unsere hohe Widerstandskraft: Ein solider Auftragsbestand gepaart mit einem guten Auftragseingang im ersten Quartal 2026, der über dem Vorjahresniveau liegt, sichert unsere Zielerreichung für das laufende Geschäftsjahr ab.«

Zahlen auf einen Blick

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