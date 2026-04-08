Lösung für Farbbalance-Steuerung und Prozessstabilität im Bogendruck

War die Lösung bisher als OEM-Produkt verfügbar, so liegen nun die Weiterentwicklung und der Support vollständig in der Hand des Druckmaschinenherstellers. Damit sichert sich Koenig & Bauer ein absolutes Alleinstellungsmerkmal im Bogendruck: Während herkömmliche Systeme primär individuelle Dichtewerte regeln, bewertet und steuert Instrument Flight auch den Zusammendruck der Prozessfarben und damit die visuelle Wahrnehmung mit Hilfe der Graubalance und weiterer Parameter.

Mit Instrument Flight willt Koenig & Bauer seinen Kunden einen Mehrwert für das professionelle Farbmanagement im Druck bieten. Druckdienstleister, die das Feature an ihren Bogenoffsetdruckmaschinen verwenden, berichten über deutlich verkürzte Farbabstimmprozesse und gleichzeitig konstante Farbergebnisse über die gesamte Druckauflage hinweg. Für Bestandskunden und neue Anwender ergibt sich ein weiterer Vorteil: Service, Schulung und technische Weiterentwicklung kommen aus einer Hand.

Weniger Makulatur, stabiler Fortdruck

Für die Druckbetriebe ist Instrument Flight weit mehr als eine weitere Software-Lösung. Die zentrale Herausforderung im modernen Drucksaal ist neben dem Erreichen von Farbe und Farbdichten ebenfalls das Halten von Farb- und Graubalance über die gesamte Auflage hinweg.

»War bisher nur die individuelle Volltonregelung üblich, ermöglicht Instrument Flight die Steuerung in der Farbregelung auf Basis technischer und visueller Parameter. Das Faszinierende ist aber die automatische Inline-Regelung nach Druckstandard«, beschreibt Christian Ziegenbalg, Chefkonstrukteur bei Koenig & Bauer Paper & Packaging Sheetfed Systems, den Kernnutzen der Technologie.

Indem das System die umfangreichen messtechnischen Parameter mit den visuellen Kriterien priorisiert, erkennt und korrigiert es optische Abweichungen, die marktübliche Farbregelsysteme nicht erkennen können. Das Ergebnis ist eine drastisch höhere Konsistenz des Farbeindrucks, selbst wenn externe Prozessparameter wie Papier, Farbe oder Feuchtmittel schwanken. Für den Kunden übersetzt sich dies direkt in die Gewinn-und-Verlustrechnung: Weniger Makulatur bei Jobwechseln und stabilere Fortdruckphasen ermöglichen es Anwendern, länger zu drucken, bevor Gummitücher gewaschen werden müssen.

Starkes Werkzeug für reproduzierbare, höchste Qualität

Die Übernahme der Instrument Flight-Technologie in das Koenig & Bauer-Portfolio öffnet auch die Tür für tiefere technische Integrationen. Über das bewährte »Sternesystem« von Instrument Flight bleibt die erreichte Qualität für die Bediener an der Maschine jederzeit leicht verständlich, transparent und ermöglicht es, Standards und Kontrollmetriken wie PSO, FOGRA oder G7 spielend leicht einzuhalten und nachzuweisen.

Markus Weiß, CEO von Koenig & Bauer Paper & Packaging Sheetfed Systems: „Der Markt verzeiht heute keine Ineffizienzen mehr. Unsere Kunden müssen Makulatur senken, Rüstzeiten minimieren und gleichzeitig höchste, reproduzierbare Qualität liefern. Mit der vollständigen Integration der Instrument Flight-Technologie geben wir ihnen dafür das stärkste Werkzeug am Markt direkt an die Hand. Wir liefern nicht nur die Maschine, sondern ab sofort maximale Prozesssicherheit für perfekte Farbstabilität direkt aus einer Hand.“

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