Koenig & Bauer geht optimistisch in das Geschäftsjahr 2025

Mit der planmäßigen Umsetzung des Fokusprogramms »Spotlight« wurden wichtige Effizienzsteigerungen und strukturelle Optimierungen erreicht, die sich bereits im Berichtsjahr positiv auf das operative Ergebnis auswirkten. Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Pleßke dazu: »Das Jahr 2024 ist für Koenig & Bauer von Veränderungen geprägt – und dieser Wandel setzt sich auch aktuell fort. Wir haben die im November angekündigte Neuaufstellung des Konzerns zügig umgesetzt, um in einem anspruchsvollen Marktumfeld noch kundenfokussierter mit unseren innovativen Produkten und Services erfolgreich zu agieren. Der abgeschlossene Generationenwechsel im Vorstand spiegelt diesen stetigen Wandel wider.«

Operatives EBIT im Rahmen der Jahresprognose

Koenig & Bauer hat im Geschäftsjahr 2024 in einem schwierigen globalen Marktumfeld und dank eines starken Schlussquartals alle gesteckten Teilziele erreicht und damit die aktualisierte Jahresprognose erfüllt. Bei einem Umsatz von 1.274,4 Mio. € (Vj.: 1.326,8 Mio. €) erzielte das Unternehmen ein um Sondereffekte bereinigtes operatives EBIT von 25,8 Mio. € (Vj.: 29,9 Mio. €). Die Bereinigungen beinhalten Sondereffekte im Zusammenhang mit dem Fokusprogramm »Spotlight« zur nachhaltigen Stärkung der Ertragskraft in Höhe von insgesamt 50,4 Mio. € sowie Einmalkosten in Höhe von 10,5 Mio. € für die Teilnahme an der Leitmesse drupa. Der hohe Konzernauftragseingang von 1.402,7 Mio. € (+8,9 %) im Geschäftsjahr 2024 führte zu einem Anstieg des Konzernauftragsbestands auf 1.039,8 Mio. € (+14,1 %).Dies ist der höchste Jahresendstand in der jüngsten Geschichte von Koenig & Bauer. Er dient als solide Basis für das Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus, ist jedoch nicht gleichmäßig auf alle Geschäftsbereiche verteilt.

Ausblick 2025

Trotz schwieriger und unsicherer weltwirtschaftlicher und geopolitischer Entwicklungen, sieht sich Koenig & Bauer für das Geschäftsjahr 2025 gut aufgestellt. Dank eines historisch hohen Auftragsbestands und zusätzlicher Einsparungen aus dem Fokusprogramm »Spotlight« erwartet der Vorstand ein leichtes Umsatzwachstum auf 1,3 Mrd. € bei einer Steigerung des operativen EBIT auf einem Korridor zwischen 35 – 50 Mio. €. Bis 2026 sieht Koenig & Bauer einen Konzernumsatz von ca. 1,5 Mrd. € bei einer operativen EBIT-Marge von rund 6 % weiterhin als möglich an.

