Koenig & Bauer: Führungswechsel im Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems

Christian Steinmaßl wird ab 1. Januar 2027 das Segment Paper & Packaging Sheetfed Systems und gehört bereits seit Dezember 2024 der Koenig & Bauer Konzernleitung an, wo er unter anderem einzelne Business Units (u. a. Digital & Webfed, Vision & Protection etc.) sowie Global Procurement und den Fertigungsverbund verantwortet. Zudem verfügt er über langjährige Branchenerfahrung aus der Papier- und Druckindustrie, kennt die Kunden und deren Anforderungen gleichermaßen im Akzidenz- und Verpackungsdruck.

Nach der Umsetzung zentraler strategischer Weichenstellungen hat sich Weiß entschieden, seine Führungsaufgabe zum Jahresende abzugeben, um sich neuen unternehmerischen Aufgaben außerhalb des Konzerns zu widmen. Unter seiner Führung wurden wichtige Portfolioprioritäten geschärft, zukunftsweisende Produktinitiativen innerhalb des Programms IMPACT angestoßen und zentrale Kundenbeziehungen weltweit vertieft. Damit hat Weiß die Transformation des Segments entscheidend vorangetrieben und zugleich die Grundlage für deren konsequente Fortführung geschaffen.

»Mit Christian Steinmaßl übernimmt eine industrieerfahrene und im Konzern bestens verankerte Führungspersönlichkeit Verantwortung für unser Kerngeschäft«, versichert Dr. Stephen Kimmich, Vorstandsvorsitzender von Koenig & Bauer. »Seine Berufung garantiert Kontinuität gegenüber unseren Kunden sowie in unserer Organisation, während wir unser strategisches Rahmenwerk IMPACT weiterverfolgen und die Wettbewerbsfähigkeit sowie die nachhaltige Ertragskraft des Segments gezielt steigern.«