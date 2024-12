Koenig & Bauer: Führungsnachfolge im Segment Paper & Packaging 

»Der Offsetdruck bleibt langfristig die führende Technologie im Verpackungs- und Akzidenzdruck, ergänzt durch innovative Lösungen im Prepress- und Postpress-Bereich. Gleichzeitig gewinnt der Digitaldruck zunehmend an Bedeutung. Die optimale Verbindung beider Technologien eröffnet neue Wachstumschancen für unsere Kunden und zeigt, dass ihre gemeinsame Nutzung die Zukunft der Druckindustrie prägen wird. Es freut mich sehr, beim führenden Hersteller von Verpackungsdruckmaschinen mit einem großartigen Team, mein Wissen und meine Erfahrung in diesem spannenden Bereich einbringen zu können«, erläutert Markus Weiß seinen Wechsel zum 1. Februar 2025.

Ralf Sammeck, CEO Koenig & Bauer Sheetfed, Mitglied des Vorstands und CDO bei der Koenig & Bauer AG wird nach 25 Jahren zum 30. Juni 2025 in den Ruhestand verabschieden. Im Jahr 2000 startete Ralf Sammeck seine Karriere als Vertriebsdirektor und Prokurist bei Koenig & Bauer und wurde 2002 CEO & President bei Koenig & Bauer North America. Seit 2007 ist er im Vorstand der Koenig & Bauer AG, verantwortet in seiner Rolle als CEO das Segment Sheetfed und später auch die Aufgaben des CDO. Seit rund 18 Jahren steuert er maßgeblich die strategische Ausrichtung dieses Segments im Konzern. Unter seiner Führung verdreifachte sich der Marktanteil und das Produktportfolio wurde um Prepress-Software und Postpress-Maschinen sowie den Digitaldruck erweitert – unterstützt von digitalen Lösungen für den gesamten Workflow-Prozess und digitalen Serviceprodukten (Kyana).

Dr. Andreas Pleßke, Vorstandsvorsitzender von Koenig & Bauer betont: „Ralf Sammeck ist es gelungen, das Segment Sheetfed kontinuierlich als kompletten Lösungsanbieter zu etablieren und die Marktführerschaft im Verpackungsbereich auszubauen. Damit hat er den Bereich zukunftsorientiert aufgestellt. Mit seinem Gespür für Kunden und Märkte ist er für das Vertriebsteam weltweit ein Vorbild.“

Nachfolge rechtzeitig geregelt

Die Nachfolge dieser Schlüsselrolle wurde entsprechend vorbereitet, um eine nachhaltige und geordnete Übergabe im Sinne der Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Mit Markus Weiß konnte ein für diese Position ausgezeichneter Nachfolger gefunden werden. »Markus Weiß ist eine starke, internationale Führungspersönlichkeit, die in den letzten fast 20 Jahren ein hervorragendes Netzwerk aufgebaut hat und enorme Erfahrung in unserer Industrie mitbringt. Das freut mich besonders, weil mir unsere Kunden sehr am Herzen liegen«, versichert Ralf Sammeck.