Koenig & Bauer bestätigt die Jahresprognose

Die Koenig & Bauer AG meldet trotz eines weiterhin herausfordernden Marktes einen erfreulichen Auftragseingang. Die neue Segmentstruktur, bedeutende strategische Initiativen sowie erste Erfolge des Fokusprogramms »Spotlight« haben das Quartal geprägt. »Die Rahmenbedingungen bleiben anspruchsvoll – geopolitisch, wirtschaftlich, industrie- und handelspolitisch. Umso wichtiger ist es, dass wir mit unserer strategischen Weiterentwicklung die richtigen Akzente setzen«, so der Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Pleßke. »Mit dem Fokusprogramm ‚Spotlight‘ haben wir den richtigen Weg eingeschlagen – die erfolgten Maßnahmen führen zu den planmäßigen Kosteneinsparungen. Koenig & Bauer hat in seiner Firmengeschichte stets Agilität und Anpassungsfähigkeit bewiesen. Diese unternehmerische DNA wird durch die Umsetzung von ‚Spotlight‘ erneut bestätigt.«

Im ersten Quartal 2025 hat Koenig & Bauer mehrere richtungsweisende Initiativen auf den Weg gebracht: Ausgründung der Kyana GmbH: Ein zentrales Projekt der digitalen Transformation ist die Gründung der Koenig & Bauer Kyana GmbH. Zum 1. April 2025 wurde die zuvor zentral in der Holding geführte Digital-Einheit als eigenständiges Tochterunternehmen im Segment Special & New Technologies etabliert. Geführt wird Kyana von Sandra Wagner, bislang VP of Digitalisation bei Koenig & Bauer. Gemeinsam mit Google Cloud und Deloitte hat Kyana eine cloudbasierte Plattform für Markenunternehmen sowie eine App für Endverbraucher entwickelt.

Darüber hinaus wurde eine strategische Partnerschaft mit Siemens geschlossen. Ziel ist die Weiterentwicklung des modularen Automatisierungsbaukastens sowie die Entwicklung zukunftsfähiger Maschinenkonzepte für moderne Produktionsprozesse. Gemeinsam mit Siemens sollen Lösungen entstehen, die neue Maßstäbe in Sachen Flexibilität, Konnektivität und Effizienz setzen. Erste Ergebnisse werden zeitnah erwartet.

Ausblick: Fokus auf Umsetzung und Profitabilität

Trotz schwieriger und unsicherer weltwirtschaftlicher und geopolitischer Entwicklungen, sieht sich Koenig & Bauer für das Geschäftsjahr 2025 gut aufgestellt. Dank eines historisch hohen Auftragsbestands und zusätzlicher Einsparungen aus dem Fokusprogramm »Spotlight« erwartet der Vorstand ein leichtes Umsatzwachstum auf 1,3 Mrd. € bei einer Steigerung des operativen EBIT auf einem Korridor zwischen 35 – 50 Mio. €. Innerhalb dieses Korridors ist die Zielerreichung in hohem Maße von den tatsächlichen weltwirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen in den kommenden Monaten abhängig. Für 2026 sieht Koenig & Bauer einen Konzernumsatz von ca. 1,5 Mrd. € bei einer operativen EBIT-Marge von rund 6 % weiterhin als möglich an.

