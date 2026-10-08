Kodak bringt ein neues digitales Eindrucksystem auf den Markt

Das PROSPER Plus 5 wurde für Druckereien und Weiterverarbeiter entwickelt und ermöglicht den variablen Datendruck, die Codierung, Serialisierung, Personalisierung und Versionierung, ohne dass bereits bestehende Anlagen ersetzt werden müssen. So erhalten Anwender die Flexibilität, ihr Angebot auf margenstärkere Anwendungen auszuweiten, schneller auf veränderte Kundenanforderungen zu reagieren und mit bereits vorhandenen Anlagen neue Umsätze zu erzielen. Mit einer Auflösung von 600 x 900 dpi, flexiblen Tropfengrößenoptionen und verbesserter Zuverlässigkeit unterstützt das PROSPER Plus 5 Anwendungen wie Direktmailings, Verpackungen, Sicherheitsdruck, Lotteriedruck und Körperpflegeprodukte. Damit können Druckereien mit ihren vorhandenen Produktionsanlagen höherwertige Aufträge realisieren.

Das neue Imprinting-System basiert auf der Stream-Technologie und EKTACOLOR Tinten. Die Verbesserungen der PROSPER Plus Plattform führen zu einer höheren Wartungsfreundlichkeit, eine optimierte Konnektivität und maximale Betriebszeiten in anspruchsvollen Produktionsumgebungen ermöglichen. Zusammen mit der PROSPER Print Bar bietet die PROSPER Plus Familie Druckereien und Weiterverarbeitern skalierbare Imprinting-Optionen. Bestehende Kunden der PROSPER S-Series erhalten weiterhin umfassenden Service und Support; Upgrade-Optionen stehen zur Verfügung, wenn sich die Produktionsanforderungen weiterentwickeln. »Diese neue Ergänzung des PROSPER Portfolios unterstreicht unsere kontinuierlichen Investitionen und unser anhaltendes Engagement für die Druckindustrie. Mit PROSPER Plus 5 unterstützt Kodak Druckereien dabei, vorhandene Produktionsanlagen zu modernisieren, neue Umsatzpotenziale zu erschließen und die Personalisierung, Rückverfolgbarkeit und Flexibilität zuermöglichen, die der Markt heute verlangt«, kommentierte Laura Cole, VP, Pricing and Product Management, Kodak. PROSPER Plus 5 ist ab sofort weltweit erhältlich.

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